Dla jednych zbyt kontrowersyjny, dla drugich namacalny hołd dla ofiar ludobójstwa dokonanego przez UPA na ludności polskiej na Kresach Wschodnich. Niechciany w wielu miastach Polski pomnik Rzeź Wołyńska mistrza Andrzeja Pityńskiego stanie w Domostawie w gminie Jarocin.

– Pomnik, który nosi nazwę „Rzeź Wołyńska” ma upamiętnić Polaków, ale też obywateli polskich innej narodowości, którzy zginęli z rąk nacjonalistów ukraińskich, to są Żydzi, Ormianie – moi przodkowie, Czesi na Wołyniu i przedstawiciele wielu innych narodowości, ale także sprawiedliwych Ukraińców. To chcę podkreślić, ten pomnik będzie też upamiętniał tych, szlachetnych Ukraińców – polskich obywateli, którzy ratowali Polaków i Żydów, a którzy często płacili za to straszliwą cenę, ginęli z rąk banderowców – mówił w Jarocinie ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.

Niechciany pomnik Andrzeja Pityńskiego

O ustawieniu pomnika, idei przyświecającej temu pomysłowi i lekcji historii obowiązkowej dla wszystkich Polaków opowiedzieli uczestnicy konferencji, którą w piątek, 28 maja, zorganizowano w Jarocinie. Uczestniczyli w niej m.in. wójt Zbigniew Walczak, ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, dr hab. Włodzimierz Osadczy oraz konsul generalny Kirgistanu Janusz Krzywoszyński.

– Do tej pory nikt, żaden samorząd w Polsce nie chciał przyjąć do siebie tego pomnika i postawić na własnej ziemi. W związku z tym, że wszystkie próby w innych miastach były nieudane, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych zwróciło się do władz państwowych i samorządowych w Polsce z prostym, zasadniczym pytaniem – czy na ich terenie i za ich zgodą znajdzie się miejsce na postawienie pomnika dedykowanego ofiarom rzezi wołyńskiej. W związku z tym, że wiele razy wyrażałem opinię, że gdyby to ode mnie zależało, to przyjąłbym ten pomnik do gminy Jarocin. Ale byłem przekonany, że właściwie nie mamy szans, że znajdzie się dla niego miejsce w większym ośrodku – mówił wójt gminy Jarocin Zbigniew Walczak.

– Podróżując kiedyś do Krakowa autostradą A4 odwiedziłem obóz w Pustkowie, w którym zginęło kilkanaście osób terenu gminy Jarocin. Tam stwierdziłem, że właściwie ten osób sąsiaduje z MOP-em, czyli Miejscem Obsługi Podróżnych, że bezpośrednio z MOP-u można przejść na teren tego obozu. To natchnęło mi taką myśl, żeby zrobić podobnie u nas w związku z tym, że przez teren gminy Jarocin budowana jest trasa S19 – dodał.

„Rzeź Wołyńska” stanie przy Via Carpatia

Pomysłem, na ustawienie pomnika przy budowanej Via Carpatia wójt podzielił się z autorem pomnika Andrzejem Pityńskim, gdy ten był po raz ostatni w Ulanowie. – Mistrz Pityński nie doczekał tego pomnika. Okazało się, że główną przeszkodą było wybrane miejsce, czyli MOP. Przez dłuższy czas nie mogłem zatrudnić geodety, gdyż nie była ustalona do końca granica drogi S19. Dopóki ta granica nie stała się geodezyjnie prawomocna, nie można było podjąć żadnych działań – wspominał wójt.

Dopiero wiosną tego roku sprawa mogła ruszyć i Rada Gminy Jarocin mogła podjąć decyzję o zakupie działek przy powstającym MOP-ie. Jak wyjaśniał podczas konferencji wójt gminy Jarocin Zbigniew Walczak, pomnik stanie w Domostawie jesienią, a najpóźniej wiosną przyszłego roku przy budowanej S19. By zebrać niezbędne środki, Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie, którego prezesem jest Zbigniew Walczak, chce zorganizować zbiórkę publiczną.

Nie tylko Wołyń

Oprócz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska”, nad wzniesieniem monumentu w Domostawie czuwa Komitet Honorowy, w którym zasiadają m.in. ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, dr hab. Andrzej Zapałowski, Kustosz Pamięci Narodowej Janina Kalinowska, prof. dr hab. Bogusław Paź, dr hab. Włodzimierz Osadczy, dr Witold Zych, Dionizy Garbacz, Piotr Niemiec oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej Marek Chrościelewski, Zygmunt Bielski i Teofil Lachowicz.

– W imieniu całego środowiska rodzin ofiar ludobójstwa na Kresach chciałem wyrazić uznanie dla pana wójta, całego środowiska samorządowców waszej gminy i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy z różnych stron Polski, a także jako ofiarodawcy ze Stanów Zjednoczonych starają się upamiętnić to, co do dzisiaj spotyka się z ogromnymi problemami. W moich czasach, kiedy chodziłem do liceum nie wolno było mówić o zbrodni katyńskiej, o zsyłkach na Sybir, do Kazachstanu, o Powstaniu Warszawskim. Cieszę się bardzo, że w III Rzeczypospolitej te sprawy już są otwarte, a uczniowie uczą się na ten temat. Natomiast bardzo smutne dla potomków kresowian jest to, że jest jeszcze jedna sprawa która jest zakazana mimo 30 lat niepodległej Polski. To jest sprawa ludobójstwa na Kresach – mówił ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.

– Tutaj wyjaśnię, że pomnik nosi nazwę „Rzeź Wołyńska", ale to jest hasło wywoławcze, tak jak zbrodnia katyńska, która dotyczy nie tylko Katynia, ale wieli innych zbrodni, które także były ludobójstwem dokonanym przez Sowietów. Pod hasłem rzeź wołyńska rozumiemy ludobójstwo, które miało miejsce nie tylko na Wołyniu, ale na terenie sześciu województw. Wołyń jest symbolem, bo tam ta zbrodnia była najbardziej powszechna. Chodzi też o małopolskę wschodnią, czyli województwa tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie. Jarocin leży w dawnym województwie lwowskim, co prawda tu nie doszło do napadów na polskie wioski ze strony Ukraińców, ale przecież część Podkarpacia, czyli Jarosław, Przemyśl, Sanok i wiele innych powiatów dotknięte były tym ludobójstwem. Zlokalizowanie pomnika na terenie Jarocina jest takim symbolicznym nawiązaniem do województwa lwowskiego.

