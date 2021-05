Grzegorz Czajka nie będzie już kierował Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli. Na najbliższe 3 miesiące obowiązki dyrektora szpitala przejmie Andrzej Komsa.

– Chcę zaznaczyć, że rozstajemy się w zgodzie oraz w dobrych relacjach. Mam do Grzegorza Czajki duży szacunek za to, że podjął się kierowania naszym szpitalem w bardzo trudnym czasie, zdominowanym przez walkę z epidemią COVID-19. Zdaję sobie sprawę z tego, że było to niezwykle skomplikowane zadanie, dlatego tym bardziej dziękuję mu za wykonaną pracę – komentuje starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Grzegorz Czajka kierował szpitalem od 1 lutego 2021 r.

Grzegorz Czajka pełnił obowiązki dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli od sierpnia 2020 roku. Przypomnijmy, że był jedynym kandydatem, który aplikował na stanowisko dyrektora w ogłoszonych pod koniec ubiegłego roku dwóch postępowaniach konkursowych. W związku z tym, że nie miał kontrkandydatów, konkursy zostały unieważnione, a zgodnie z przepisami, decyzję o zatrudnieniu go – w oparciu o opinię komisji konkursowej, podjął w dniu 28 stycznia 2021 roku Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.

Andrzej Komsa p.o. dyrektora szpitala w Stalowej Woli

27 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu umowy z dyrektorem za porozumieniem stron. W tym samym dniu, Zarząd Powiatu na czele ze starostą Januszem Zarzecznym, podjął również uchwałę wyznaczającą do pełnienia obowiązków dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, na okres 3 miesięcy, Andrzeja Komsę – dotychczasowego wicedyrektora ds. lecznictwa.

OBSERWUJ NAS W GOOGLE NEWS