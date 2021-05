Do naszej redakcji dotarła informacja od architekta Radosława Żubryckiego, który w przesłanym piśmie wytyka miastu nieprawidłowości przy realizacji rewitalizacji rynku w Rozwadowie. Stalowowolski magistrat odniósł się do sprawy. Poniżej publikujemy stanowiska stron w tej sprawie.

Treść pisma przesłana przez architekta Radosława Żubryckiego:

W 2017r. Gmina Stalowa Wola ogłosiła konkurs na rewitalizację przestrzeni publicznej w Rozwadowie. Zwycięzcami konkursu zostali Architekci krajobrazu Garden Concept. Pokłosiem konkursu był przetarg na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, który wygrało Atelier Architektury Radosław Żubrycki. Termin wykonania dokumentacji był niezwykle krótki z uwagi na fakt, że urzędnicy, chcieli przystąpić do realizacji inwestycji, tak szybko jak to możliwe.

Architekci już w dniu podpisania umowy mieli świadomość, że zwycięska koncepcja zagospodarowania rynku w Rozwadowie nie będzie mogła zostać zrealizowana. Przeszkodą były negatywne opinie mieszkańców, oraz stanowisko Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. Mimo wszystko starano się realizować dokumentację zgodnie z założeniami.

Niestety po dwóch miesiącach projektowania na bazie oryginalnej ‘nowoczesnej’ koncepcji, uzgodnień, opiniowania i prezentacji efektów mieszkańcom, koncepcja, porozumieniu z inwestorem, została zarzucona z uwagi na brak możliwości jej uzgodnienia. Architekci Atelier Architektury Radosław Żubrycki zostali zmuszeni do opracowania nowej, ‘konserwatywnej’ koncepcji rewitalizacji przestrzeni rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie.

W nowej koncepcji zachowano elementy układu komunikacyjnego, natomiast wszystkie pozostałe składowe, a także charakter miejsca wymyślono i zaprojektowano od nowa. Stworzona została koncepcja tradycyjnego placu miejskiego opartego na regularnym wzorze posadzek z elementami zieleni wkomponowanej, historyzującym zadaszeniem zabytkowej pompy ( odtworzonej na podstawie archiwalnej fotografii), historyzującą altaną koncertową oraz historyzującymi detalami małej architektury takimi jak latarnie i lampy uliczne. Została też zaprojektowana unikatowa liniowa fontanna posadzkowa trzydziestometrowej długości z nagłośnieniem i podświetleniem, przystosowana do tworzenia pokazów typu „woda, światło, dźwięk”. Projekt miejsca o tradycyjnym charakterze ostatecznie w październiku 2017r. został uzgodniony przez Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków i został zaakceptowany przez mieszkańców.

Jednym z niewielu nowoczesnych rozwiązań, jakie udało się ‘przemycić’ do projektu było usunięcie z rynku w Rozwadowie wszelkich dróg ( w sensie prawnym ) i objęcie całości tzw. Strefą zamieszkania. To znaczy, że ciągi komunikacyjne w obrębie rynku miały być zrealizowane na jednym poziomie, a na całości zaplanowano możliwość wjazdu tylko z ograniczeniem prędkości do 20km/h. Projektantom udało się przekonać urzędników, że takie podejście do przestrzeni znacznie podniesie jej jakość w sensie funkcjonalnym, umożliwi bezproblemowe poruszanie za równo osobom starszym, jak i rodzicom z małym dziećmi, a także wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa. Ponadto rynek w Rozwadowie miał stać się miejscem ‘modnym’ dla osób młodych. Zaplanowane było powstanie szeregu kawiarni, cukierni, restauracji. Zachowanie normalnej drogi w przestrzeni przeznaczonej dla dużej ilości osób odwiedzających rynek, znacząco obniżałoby bezpieczeństwo.

Dokumentacja projektowa została skończona i przekazana inwestorowi w listopadzie 2017r. Jak mówi architekt, stworzenie tak obszernej, wielobranżowej dokumentacji w tak krótkim czasie, było dużym wyzwaniem, na szczęście się udało. Całość była uzgadniana i opiniowana przez Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, Polską Grupę Energetyczną, Miejski Zakład Komunalny, gestorów pozostałych sieci i urządzeń na obowiązkowej naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Starostę Stalowowolskiego, a także przez inwestora oraz mieszkańców. W styczniu 2018r. inwestycja otrzymała pozwolenie na budowę. Niestety był to czas wyborów prezydenckich i parlamentarnych i realizacja odwlekła się w czasie. Zorganizowane przetargi na budowę nie zostały rozstrzygnięte, głównie z powodu zawyżonych cen oferowanych przez wykonawców w tamtym czasie.

Pod koniec 2020r. ogłoszono kolejny przetarg na budowę, rozstrzygnięty w styczniu 2021r. Do dokumentów przetargowych załączono nową dokumentację opisaną, jako projekt zamienny, oraz elementy oryginalnej dokumentacji z 2017r. Sprawą zainteresował się przede wszystkim autor oryginalnego projektu architekt Radosław Żubrycki. Zainteresowanie wzbudził fakt, że tworzenia dokumentacji zamiennej nikt nigdy z nim nie uzgodnił. Jak sam twierdzi nie poinformowano go nawet o przystąpieniu do tworzenia takiej dokumentacji. Było to o tyle dziwne, że współpraca z inwestorem na wcześniejszych etapach była wzorowa.

Po weryfikacji projektu zamiennego, a także zamiennego pozwolenia na budowę, okazało się, że autorem nowej dokumentacji jest lokalny inżynier drogownictwa, a na nowym projekcie brakuje pieczątki jakiegokolwiek architekta. W toku dalszego sprawdzania okazało się, że wielobranżową dokumentację zamienną wykonano bez udziału architektów w ogóle, co narusza szereg przepisów Ustawy Prawo Budowlane, szczegółowe rozporządzenia, a także logikę projektowania miejsc o szczególnym znaczeniu społecznym.

Architekt Radosław Żubrycki, wraz ze współpracownikami, którzy brali udział w tworzeniu dokumentacji poprosił o wyjaśnienia za równo inwestora, który z mocy prawa jest odpowiedzialny za koordynację działań w procesie inwestycyjnym, Starostwo Powiatowe, odpowiedzialne za prawidłowe wydanie pozwolenia na budowę, a także autora ‘nowej’ koncepcji, która zdaniem autora oryginalnego projektu jest plagiatem jego opracowania z 2017r. Ani inwestor, którym jest Gmina Stalowa Wola, ani Starostwo Powiatowe nie odpowiedziały na pytania projektanta. Wyjaśnienia przesłała tylko żona inżyniera drogownictwa występującego jako autor projektu zamiennego rewitalizacji rynku w Rozwadowie.

Architekci Atelier Architektury Radosław Żubrycki w porozumieniu z rzeczoznawcami z Izby Architektów ocenili, że dokumentacja zamienna jest wykonana niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja zamienna z mocy prawa wymagałaby weryfikacji i podpisów uprawnionego architekta i architekta sprawdzającego. Inżynier drogownictwa nie posiada uprawnień do projektowania w branży architektonicznej, a zmiany jakie wprowadzono z pewnością do tej branży należą, argumentują oburzeni architekci. Swoje spostrzeżenia skonsultowano z urzędnikami z wydziałów architektury w woj. Dolnośląskim i Opolskim, którzy potwierdzili, że w opisanym przypadku projekt musi być wykonany przez uprawnione osoby w branży architektonicznej.

W sprawie zastanawiające jest dlaczego dokumentacja, która była niezgodna z przepisami uzyskała pozwolenie na budowę. Z tym pytaniem autor oryginalnego projektu zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego, który jest organem nadrzędnym w stosunku do Starosty Stalowowolskiego. Zwrócono również uwagę na fakt, że stworzona dokumentacja zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, będąc dokumentacją zamienną, z mocy prawa przekazała autorstwo całości dokumentacji w ręce lokalnego drogowca, który, być może trochę nieświadomie stał się autorem całej dokumentacji rewitalizacji.

Architekt Radosław Żubrycki w porozumieniu z wyspecjalizowaną kancelarią prawną podjął kroki prawne, których celem jest odzyskanie utraconych praw autorskich, a także dochodzenie swoich praw jakie nabył przy podpisaniu umowy z Gminą Stalowa Wola o prace projektowe w 2017r. Chodzi o niezbywalne prawa osobiste, które są nienaruszalne i nie można ich w żaden sposób przekazać. Wydanie przez Starostę Stalowowolskiego zamiennego pozwolenia na budowę, automatycznie pozbawiło architekta jego praw, ponieważ przekazanie autorstwa inżynierowi drogownictwa, zamknęło możliwość np. pełnienia nadzoru autorskiego, który jest wskazany w Ustawie Prawo Budowlane, a także Ustawie o prawach autorskich i pokrewnych. Z uwagi na fakt, że pozwolenie na budowę zostało wydane z poważną i nienaprawialną wadą prawną, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego powinno zostać unieważnione. Jest to o tyle przykre, że w związku z powyższym cała inwestycja będzie musiała być wstrzymana.

Dodatkowym, bolesnym elementem może okazać się finansowanie realizacji. Miasto Stalowa Wola uzyskało ok. 10mln dofinansowania na realizację inwestycji. O sprawie nieprawidłowości poinformowano już jednostkę finansującą czyli Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Stanowisko w tej sprawie będzie pewnie znane w ciągu kilku miesięcy.

Architekt, autor oryginalnego projektu zapowiedział, że prędzej czy później doprowadzi do wyjaśnienia sprawy. Dla niego, jako autora ważne jest ustalenie faktów i kolejności, to znaczy, kto podjął decyzję o przygotowaniu dokumentacji zamiennej, w jaki sposób została zlecona, dlaczego została opracowana bez udziału architektów, a także jak wydano pozwolenie na budowę. Sprawa praw autorskich jest w tym momencie drugoplanowa, choć jak przyznaje sam architekt, oglądanie czyjegoś nazwiska pod swoim unikalnym dziełem jest dla każdego twórcy bardzo bolesne.

Poza tym architekt żali się, że już po pierwszych pytaniach o projekt zamienny i pozwolenie, zamiast wyjaśnień, otrzymał od autora dokumentacji zamiennej pomówienia dotyczące rzekomego fałszerstwa map do celów projektowych, błędów formalnych, rzekomych ‘niezliczonych’ błędów projektowych. Zagrożono mu także zgłoszeniem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i prokuratury. W całej sprawie jest bardzo dużo emocji.

Nieznane jest jak na razie stanowisko generalnego wykonawcy. Zgodnie z prawem budowlanym osoby kierujące robotami budowlanymi mając wiedzę o nieprawidłowościach, powinny natychmiast wstrzymać wszelkie prace. Prowadzenie robót bez wymaganych pozwoleń jest zagrożone karami pozbawienia wolności i utraty uprawnień.

Odpowiedź Urzędu Miasta:

W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej pomówień i nieprawdziwych informacji dotyczących postępowania urzędowego w związku z rewitalizacją Rynku w Rozwadowie, Urząd Miasta przesyła pełną i rzetelną informację na temat zaistniałej sytuacji.

Przede wszystkim należy podkreślić, że dokumentacja przetargowa udostępniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP–I.271.109.2020 ogłoszonego na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli w dniu 23 grudnia 2020 r. składała się między innymi z elementów pierwotnej dokumentacji projektowej, która została opracowana przez pracownię projektową Atelier Architektury Radosław Żubrycki oraz z dokumentacji zamiennej opracowanej przez Biuro Usług Budowlanych mgr inż. Andrzej Głąb. Obie dokumentacje są aktualne w odpowiednim dla nich zakresie, co potwierdzone jest decyzją o pozwoleniu na budowę nr 44/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz decyzją zmiany pozwolenia na budowę nr 559/2020 z dnia 29 września 2020 r.

Zgodnie z umową numer ITP.272.27.2017.RK z dnia 24 lipca 2017 r. dotyczącej opracowania wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie, w §14 ust. 6 umowy wskazana jest przesłanka pozwalająca Zamawiającemu na wprowadzenie w projekcie zmian i uzupełnień niezbędnych do zapewnienia zgodności projektu z przepisami prawa lub zmierzających do poprawy funkcjonalności, co miało miejsce w tym przypadku.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowaną przez Atelier Architektury Radosław Żubrycki dokumentację projektową, oferenci zadawali dziesiątki pytań dotyczących nieścisłości w projekcie, a firmy specjalistyczne biorące udział w przygotowaniu ofert poddawały krytyce szczegółowość wymagań stawianych niektórym z elementów projektu. Wszystkie pytania były na bieżąco przekazywane do pracowni Pana Radosława Żubryckiego. Niestety niejednokrotnie otrzymywane odpowiedzi były niekompletne, wymijające, a niekiedy nawet wzajemnie się wykluczały.

Następstwem tak dużej ilości wątpliwości po stronie potencjalnych wykonawców robót budowlanych oraz mając na względzie zaawansowanie przetargu i harmonogramy narzucone przez instytucję dofinansowującą, w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Stalowej Woli odbyło się spotkanie z architektem Żubryckim. W jego trakcie ustalono szereg działań, z których część miała zostać podjęta przez pracownię niezwłocznie i nieodpłatnie, natomiast pewien zakres miał zostać wykonany za dodatkową gratyfikację, z uwagi na wolę poprawy funkcjonalności obiektu, co nie było przewidziane w podstawowym zamówieniu.

W dniu 19 września 2019 r., po dwukrotnym przypomnieniu ze strony miasta, przesłana została przez Atelier Architektury Radosław Żubrycki oferta na opracowanie dokumentacji zamiennej, na podstawie której sporządzono i przesłano do Pana Radosława Żubryckiego podpisaną ze strony Gminy Stalowa Wola umowę numer PI-II.7013.03.2019.JS z dnia 26 września 2019 r., która zgodnie z przesłaną ofertą zakładała dostarczenie jej przedmiotu w ciągu 14 dni w wersji elektronicznej oraz w ciągu 21 dni – papierowej. Fragmenty dokumentacji zamiennej przesłane zostały przez Atelier Architektury Radosław Żubrycki drogą elektroniczną w dniu 14 października 2019 r. wraz z niezrozumiałym pytaniem dotyczącym fontanny, która została ujęta w dokumentacji. Po wstępnej analizie przesłanych rysunków, miasto skierowało w dniach 15, 16 i 17 października 2019 r. (również drogą mailową) uwagi, na które Pan Żubrycki przesłał odpowiedź mailową w dniu 17 października 2019 r., a następnie pismo z dnia 22 października 2019 r., gdzie jednoznacznie wykazał brak woli współpracy w zakresie umożliwiającym doprowadzenie dokumentacji do stanu, który został uzgodniony na spotkaniu. Miasto podjęło decyzję o odstąpieniu od przesłanej do Pana Radosława Żubryckiego umowy, która nigdy nie została odesłana do Urzędu Miasta, co zostało uargumentowane i potwierdzone w piśmie znak PI-II.7013.03.2019.JS z dnia 22 października 2019 r.

Postępowanie na roboty budowlane zostało unieważnione w dniu 18 grudnia 2019 r. ze względu na wartość ofert, z których najniższa przewyższała środki zabezpieczone przez miasto na podstawie sporządzonych przez pracownię projektową AARŻ kosztorysów inwestorskich o ponad 5 mln zł, co stanowiło wzrost o około 35% w stosunku do zakładanych kosztów.

Analizując stan dokumentacji projektowej oraz biorąc pod uwagę harmonogramy realizacji zamierzenia związane z dofinansowaniem, a także mając na względzie zaprezentowane przez Pana Żubryckiego podejście do współpracy z Urzędem Miasta w zakresie doprowadzenia dokumentacji do zadowalającego stanu, miasto podjęło decyzję o zleceniu koreferatu dokumentacji projektowej, co zostało ogłoszone na Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 grudnia 2019 r. W publicznym zapytaniu ofertowym wzięło udział dwóch wykonawców, z których tańszym okazał się przywołany wcześniej pan mgr inż. Andrzej Głąb. Opracowany przez wielobranżowy zespół projektantów koreferat wykazał szereg niezgodności dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami, z których część wymagałoby uzyskania odstępstwa przed wydaniem decyzji. Dodatkowo Pan Radosław Żubrycki opatrzył dokumentację projektową oświadczeniem, iż została ona sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, co wprowadziło w błąd zarówno miasto, jak i organ administracji architektoniczno-budowlanej wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Mając na uwadze ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z koniecznością doprowadzenia dokumentacji na etapie realizacji robót budowlanych do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, a także ewentualny brak możliwości użytkowania inwestycji po zakończeniu jej realizacji – z uwagi na istotne uchybienia dokumentacji, miasto podjęło decyzję o zasadności opracowania przez autora koreferatu dokumentacji zamiennej, pozwalającej na skuteczne rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane, a następnie na rzeczową realizację zamierzenia.

Opracowana dokumentacja zamienna obejmowała głównie obszary dróg publicznych, na których błędy projektowe były najistotniejsze, podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w zakresie niektórych rozwiązań materiałowych mających na celu poprawę funkcjonalności terenu, zrezygnowano z części elementów zagospodarowania w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników, czy zachowania większej ilości istniejących drzew oraz uwzględniono uwagi konserwatora zabytków dotyczące obrysu ratusza w nawierzchni utwardzonej płyty rynku. Dokumentacja projektowa została zatwierdzona przez Starostę Stalowowolskiego w decyzji numer 559/2020 z dnia 29 września 2020 r. zmieniającej pierwotne pozwolenie na budowę.

Odnosząc się do stawianych przez autora projektu zarzutów, jakoby dokumentacja zamienna była kopią jego projektu oświadczamy, że zawiera ona wyłącznie elementy będące konsekwencją konieczności wyeliminowania błędów i uchybień poczynionych przez Atelier Architektury Radosław Żubrycki, a także rozwiązania wprowadzające usprawnienia w stosunku do dokumentacji pierwotnej. Co więcej projekt opracowany przez pracownię Radosława Żubryckiego został wykonany w oparciu o koncepcję pracowni Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut wyłonioną w toku konkursu architektonicznego, a jej modyfikacje wynikały w znacznym stopniu z konsultacji z mieszkańcami, uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i wytycznych magistratu. Zatem oczywistym jest, że żadna osoba trzecia nie podpisała się na stworzonej przez Pana Radosława Żubryckiego, czy jego biuro projektowe koncepcji, a „czerpanie profitów” w postaci wynagrodzenia przez innych projektantów nie wynikało z wykorzystania walorów jego ciężkiej pracy, lecz było następstwem konieczności skorygowania szeregu błędów, które popełnił w trakcie jej wykonywania.

Jednocześnie miasto informuje, że jest na etapie przygotowywania przeciwko Panu Żubryckiemu pozwu o zapłatę odszkodowania z tytułu strat jakie poniosło w związku z wadliwym wykonaniem przez jego pracownię zamówionego projektu, w tym kosztów związanych z koniecznością opracowania dokumentacji zamiennej. Nadto miasto informuje, że wszelkie podjęte przez niego działania, które naruszać będą dobra osobiste miasta, spotkają się z niezwłoczną reakcją w postaci dochodzenia przez miasto należnych praw na drodze sądowej.