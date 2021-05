Osiem kolejek pozostało do rozegrania drużynom występującym w stalowowolskiej II grupie klasy A, więc i zdobyć w nich można dużo, ale i roztrwonić to wszystko, co udało się osiągnąć do tej pory.

Na górze tabeli panuje ogromny tłok. Na szczyt wskoczyli piłkarze Dolina-Tanew Wólka Tanewska. Pomógł im w tym Retman Ulanów, który pokonał na swoim boisku lidera KS Jarocin. Była to siódma wygrana z rzędu podopiecznych grającego trenera Wojciecha Tyczyńskiego.

Po najbliższej kolejce nastąpi – prawdopodobnie – kolejna zmiana na górze tabeli. Dolina-Tanew pauzuje, zespół z Jarocina zagra w domu z Sokołem Hucisko, Retman będzie gościł w Przędzelu, a inny kandydat do awansu uda się do Krzeszowa.

W tabeli przed sobotnio-niedzielnym meczami: 1. Dolina-Tanew Wólka Tanewska – 54 pkt, 2. KS Jarocin – 52 pkt, 3. Retman Ulanów – 51 pkt, 4. San Kłyżów – 50 pkt, 5. Sokół Hucisko – 50 pkt, 6. Sparta Jeżowe – 45 pkt.

29. kolejka, 29 maja (sobota): LZS Przędzel – Retman Ulanów (16), Rotunda Krzeszów – San Kłyżów (16), Łukowa – Sarzyna (17), San Wierzawice – Czarni Sójkowa (17), Jarocin – Sokół Hucisko (17.30), 30 maja (niedziela): Łęg Stany – Ceramika Harasiuki (16), Victoria Giedlarowa – Staromieszczanka Stare Miasto (16), Sparta Jeżowe – Azalia Brzóza Królewska (16), pauzuje Dolina-Tanew Wólka Tanewska.