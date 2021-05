Bardzo dobrą skuteczność prezentuje lider stalowowolskiej „okręgówki”, Sokół Kamień. W dwóch ostatnich meczach podopieczni trenera Marka Kusiaka zdobyli trzynaście bramek.

W zaległej kolejce pokonali Bukową Jastkowice 7:2 (Dziedzic 3, Skuba, Smusz, Woźniak – Piechniak 2), a ostatniej niedzieli „wybili” piłkę z głowy piłkarzom Azalii Wola Zarczycka, wygrywając na jej boisku 6:0 (Rychel 2, Woźniak, Rurak, Horajecki, Bednarz).

Kolejnym rywalem Sokoła będzie Francesco Jelna, a więc drużyna, która ma prawo obawiać się niedzielnej konfrontacji w Kamieniu. Obrona „parafialnych” nie jest ich mocna stroną.

Wicelider z Nowej Sarzyny, który traci do Sokoła trzy punkty, zmierzy się na wyjeździe z rezerwami Siarki. I łatwo Unii o pełną zdobycz punktową na Zwierzyńcu nie będzie. Do tej pory tylko piłkarzom ze Zdziar udało się wywieźć z Tarnobrzega komplet punktów.

Nie tracą nadziei na dogonienie Sokoła kibice Pogoni Leżajsk oraz Stali Gorzyce, ale strata „piwoszy” do pierwszego miejsca wynosi już dziewięć, a Stali dziesięć „oczek”.

Wyniki 32. kolejki: Azalia – Sokół Kamień 0:6 (0:3), Rychel 2, Woźniak, Rurak, Horajecki, Bednarz, Bukowa – Stal Gorzyce 0:6 (0:3), Bednarz 2, Falasa, Filipiak, Bernaś, Partyka, Słowianin – Olimpia 3:1 (2:0), Łukasik, Rutyna, Róg – Błażejowicz, Pogoń – Stal Nowa Dęba 1:0 (1:0), Pigan, Sokół Sokolniki – Czarni 4:1 (2:1), Kowalski, Skuza, Szymański, Murdza – Mach, Brzyska Wola – Zdziary 0:1 (0:1), Siudak, Francesco – Siarka II 1:4 (0:1), Miazga – Zmarzlik 2, Zając, Kowalik, Jeziorak – Łowisko 1:3 (0:1), Oskroba – Kobylarz 2, Gumieniak, Unia – Transdźwig 3:1 (1:1), Madej 2, Sarzyński – Jeczeń, pauzowała Podlesianka

33. kolejka, 29 maja: Zdziary – Słowianin (12.30), Stal Gorzyce – Azalia (16), 30 maja: Siarka II – Unia (11), Czarni – Podlesianka (14), Łowisko – Bukowa, Sokół Kamień – Francesco, Transdźwig – Stal Nowa Dęba, Pogoń – Brzyska Wola, Olimpia – Sokół Sokolniki (wszystkie mecze o 16), pauzuje Jeziorak.