Już niebawem z mieszkańcami naszych gmin i miast powyżej 70. roku życia kontaktować będą się urzędnicy, który będą namawiać na szczepienie przeciw COVID-19. Dla seniorów, którzy wyrażą w czasie takiej rozmowy chęć zaszczepienia, zorganizowane zostaną szczepienia w ich domach. Akcja skierowana do najstarszych Polaków to tylko jedno z działań promujących szczepienia, jakie w najbliższym czasie chce wprowadzić rząd.

– Wyzwaniem coraz większym jest przekonywanie Polaków, do tego, żeby się zaszczepić. To jest wyzwanie dla nas wszystkich, nie tylko dla rządu, dla lekarzy. Dlatego, że tylko zaszczepienie jak większej części populacji pozwoli nam na zwyciężenie COVID-19 – mówił we wtorek, 25 maja, na konferencji prasowej minister Michał Dworczyk.

Zaszczepią seniorów w domach

By zachęcić Polaków do szczepień rząd przygotował kilka nowych udogodnień, m.in. bezpośredni kontakt gminnych i miejskich urzędników z seniorami po 70. roku życia. – W najbliższych dniach i tygodniach wojewodowie będą wystawiać decyzje administracyjne dla samorządów, które będą zobowiązywały te samorządy do nawiązania kontaktu telefonicznego z wszystkimi mieszkańcami danej gminy powyżej 70. roku życia. W czasie rozmowy, która najczęściej będzie realizowana przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, taka osoba powyżej 70. roku życia będzie pytana o to czy się zaszczepiła, a jeśli się nie zaszczepiła to będzie jej oferowane szczepienie. Szczepienie to będzie realizowane przez zespół wyjazdowy, który przyjedzie do osoby deklarującej chęć zaszczepienia – wyjaśniał minister.

Od 1 lipca drugie szczepienie w dowolnym punkcie

Kolejnym rozwiązaniem, które zostanie wprowadzone od 1 lipca będzie możliwość przyjęcia drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 w dowolnym punkcie szczepień. – Do tej pory wiele osób zwracało uwagę na to, że zaszczepili się pierwszą dawką w jednym punkcie, a chciałoby drugą dawkę przyjąć w innym punkcie. To było niemożliwe albo trudne do zrealizowania. Od 1 lipca, myślę, że to będzie szczególnie istotne w okresie wakacyjnym, takiego problemu już nie będzie – zapewniał minister Dworczyk. – Każdy, kto zaszczepił się pierwszą dawką, będzie mógł znaleźć sobie termin w dowolnym innym punkcie i się zaszczepić drugą dawką.

Szczepienia na masowych imprezach

Z kolei już od 15 czerwca wojewodowie zobligowani będą do organizowania mobilnych punktów szczepień przy okazji wydarzeń o charakterze masowym, zarówno sportowych, jak i kulturalnych.

Loteria dla zaszczepionych

Zachęcić Polaków do szczepień ma też Loteria Narodowego Programu Szczepień, która zostanie uruchomiona 1 lipca.- Nagrody w loterii będą atrakcyjne. Co 2000 osoba, która będzie się szczepiła będzie otrzymywała 500 złotych. Każdy uczestnik tej loterii będzie miał cztery szanse na wygraną. To znaczy, poza tą wygraną dla co 2000 uczestnika, co tydzień będą losowane nagrody po 50 tysięcy złotych oraz nagrody rzeczowe. Co miesiąc będą to dwie nagrody po 100 tysięcy złotych plus samochód hybrydowy, a w finale dwie nagrody po milion złotych i również samochód hybrydowy – wyliczał minister Michał Dworczyk.

Szczegóły loterii mają zostać zaprezentowane w połowie czerwca.