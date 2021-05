Wielkimi krokami zbliża się XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, którego głównym organizatorem jest Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Jego celem jest promowanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży. Co z tej okazji przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli?

27 maja o godzinie 17 na placu przed biblioteką przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 (lub w razie niepogody w bibliotecznym holu) odbędzie się Maraton Czytania – czytanie fragmentów książek wydanych przez Wydawnictwo Literatura.

Czytać na żywo będą bibliotekarze ze stalowowolskiego koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, ale w akcji może też wziąć udział każdy chętny, nawet całe rodziny.

– Chętnych zapraszamy, aby do 21 maja zgłosili się po fragment tekstu, do Biblioteki Głównej (Multiteka), zaś wielbicielom książek i czytania polecamy zapoznać się ze złotą dwudziestką książek przygotowanych na 20-lecie kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, na ztronie www fundacji – mówią bibliotekarze.

Z kolei 1 czerwca, w Dzień Dziecka, biblioteka zaprasza na czytanie wierszy Jana Brzechwy przez lektorkę Malwinę Kożurno. To wydarzenie odbędzie się online – na stronie www MBP, profilu facebookowym i bibliotecznym serwisie YT.

Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom” otrzymała wiele nagród i wpisała się trwale w świadomość społeczeństwa, budując nawyki czytelnicze w rodzinach i placówkach edukacyjno-wychowawczych. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: Lubimy czytać polskich autorów!