Na ten dzień czekała cała społeczność szkoły. 24 maja odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Rzeczyckiej.

Uroczystość została przygotowana przez uczniów i nauczycieli, na czele z Barbarą Pankowską, dyrektorem placówki.

– Bardzo cieszymy się, że w naszej szkole jest takie boisko, ufamy że podniesie ono rolę sportu nie tylko w życiu codziennym dzieci i młodzieży ale również i mieszkańców. Liczymy na to, że to boisko będzie nam służyć bardzo długo, ale obiecujemy również, że będziemy się starać o to, by obiekt był jak najdłużej w takim stanie w jakim otrzymujemy go dzisiaj – mówi Barbara Pankowska.

Na otwarcie obiektu przybyli przedstawiciele władz samorządowych i gminnych, dzięki staraniom których, jego budowa była w ogóle możliwa.

– Boisko, które dzisiaj zostanie poświęcone, zostało zbudowane w oczekiwaniu na potrzeby społeczności szkolnej ale też mieszkańców sołectwa. Kończąc tę inwestycję doczekaliśmy się takich boisk we wszystkich miejscowościach na terenie naszej gminy, gdzie znajdują się szkoły. Razem z halą sportową i boiskami mamy spełnione podstawowe standardy do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, i nie tylko, bo korzystać z tych miejsc mogą również osoby dorosłe. Cieszę się, że udało się to zadanie zrealizować. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły nam zakończyć w całości robót w ubiegłym roku, dlatego inwestycja dokończona została w kwietniu. Teraz piłka jest po stronie szkoły. Życzymy efektywnego korzystania z tego obiektu – mówił Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Obiekt kosztował ponad 500 tys. złotych

Zrealizowana inwestycja to boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni syntetyczno–poliuretanowej o wymiarach 31,26 m x 44,16 m wraz z obrzeżami i niezbędnym wyposażeniem. W jego skład wchodzi boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do piłki siatkowej oraz boisko do tenisa ziemnego.

Obiekt ogrodzono. Teren został odwodniony poprzez wykonanie drenażu i przyłączy do zorganizowanego odprowadzenia wód opadowych do gruntu. Ponadto wybudowane zostały ciągi komunikacyjne i wykonane utwardzenie terenu z kostki betonowej.

Inwestycja pochłonęła 583 tys. zł. Zadanie realizowane było przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 tys. zł. Brakujące pieniądze dołożyła gmina.