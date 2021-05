Huta Stalowa Wola dostarczy Wojsku Polskiemu 21 artyleryjskich wozów amunicyjnych oraz 7 artyleryjskich wozów remontu uzbrojenia na potrzeby modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych „Rak”. Wartość kontraktu podpisanego 22 maja pomiędzy HSW a Inspektoratem Uzbrojenia opiewa na kwotę 186 mln złotych. Przy podpisaniu umowy obecny był minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Podpisy pod kontraktem złożyli prezes Huty Stalowa Wola Bartłomiej Zając oraz generał Bogdan Dziewulski – szef Inspektoratu Uzbrojenia.

Pierwsze dostawy w 2022 roku

Przedmiotem zamówienia jest m.in. dostawa 21 egz. artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) oraz 7 egz. artyleryjskich wozów remontu uzbrojenia (AWRU) na potrzeby modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych Rak. Dostawy sprzętu odbędą się w latach 2022-2024.

W ramach umowy dostarczone zostaną również zestawy grupowe, opracowana zostanie dokumentacja interaktywna na składniki KMO, w tym na 120 mm moździerz samobieżny, przeprowadzone będzie szkolenie instruktorów i personelu technicznego, w tym również szkolenie z naprawy średniej 120 mm moździerza samobieżnego.

Jak informuje Polska Grupa Zbrojeniowa, kompania wsparcia oparta na samobieżnych moździerzach “Rak” wraz z pozostałym elementami systemu dowodzenia i logistycznego stanowi jeden najbardziej innowacyjnych produktów Grupy, opracowany w pełni siłami polskiego przemysłu i krajowych ośrodków badawczo-rozwojowych.

Wozy oparte na samochodach Jelcz

AWA oparte są na samochodzie ciężarowym Jelcz 882.53 z dwuosobową opancerzoną kabiną i służą do przewozu amunicji oraz zautomatyzowanego załadunku i rozładunku amunicji.

AWRU, które zostały oparte na samochodzie ciężarowym Jelcz P662D.35 z czteroosobową opancerzoną kabiną Jelcz 144 i zostały wyposażone w kontener z niezbędnym sprzętem do prowadzenia przeglądów i napraw oraz magazyn części zamiennych, służą do wykonywania diagnostyki oraz napraw sprzętu wojskowego w warunkach polowych.

KMO Rak w docelowej konfiguracji będzie składać się z ośmiu 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych Rak, 4 artyleryjskich wozów dowodzenia (AWD) na podwoziu KTO Rosomak, 2 artyleryjskich wozów rozpoznania (AWR) oraz pojazdów zabezpieczenia logistycznego, tj.: 3 artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA), 1 artyleryjskiego wozu remontu uzbrojenia (AWRU).

Najwyższa jakość produktów Huty Stalowa Wola

– Zamawiając artyleryjskie wozy amunicyjne oraz artyleryjskie wozy remontu uzbrojenia, dopełniamy kompanijne moduły ogniowe Rak, które już są na wyposażeniu Wojska Polskiego – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Szef resortu obrony narodowej zaznaczył, że nie jest to ostatnia umowa zawierana z Hutą Stalowa Wola. Zwracał uwagę na najwyższą jakość produktów HSW, wymieniając chociażby 120 mm moździerz samobieżny Rak oraz 155 mm armatohaubicę Krab.

Mariusz Błaszczak: Wojsko będzie zamawiać broń z Huty Stalowa Wola

– Wojsko Polskie będzie zamawiać kolejną broń produkowaną w HSW, dlatego że jest to broń produkowana w Polsce, a więc potencjał Polski jest wykorzystywany, dlatego że jest to broń dobrej jakości, sprawdzona i odpowiada wymaganiom Wojska Polskiego – dodał minister Błaszczak.

– W przypadku samej Stalowej Woli to jest dobra informacja ze względu na miejsca pracy, które podtrzymujemy i tworzymy, a więc wszędzie tam, gdzie mamy potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego, zawsze z tego potencjału korzystamy i dzięki temu Polska jest po prostu bardziej bezpieczna – mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, przy okazji składając podziękowania załodze HSW oraz samorządowi Stalowej Woli za ważny wkład w obronność kraju.

Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty „Borsuk”

– Z punktu widzenia Huty Stalowa Wola, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale też Wojska Polskiego, program „Rak” jest ważnym i strategicznym projektem. Podpisany dziś kontrakt na dostawę nowoczesnych wozów amunicyjnych i remontu uzbrojenia do KMO „Rak” to kolejny ważny krok w kompleksowym wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Żołnierze otrzymują najnowocześniejszy sprzęt opracowany i wyprodukowany siłami polskiego przemysłu i ośrodków badawczo-rozwojowych. Deklarujemy także gotowość, by zaoferować wojsku kolejne innowacyjne i zaawansowane rozwiązania – powiedział Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Jednym z nich ma być Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty „Borsuk”. Prezes PGZ Sebastian Chwałek dodał, że Huta Stalowa Wola należy też do konsorcjum przygotowującego elementy do „Wisły” – programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

– W tym zakładzie przygotowujemy między innymi elementy wyrzutni – powiedział Sebastian Chwałek.

Bartłomiej Zając docenia wysiłek załogi Huty Stalowa Wola

– Długoterminowe programy realizowane we współpracy z MON przynoszą korzyści wszystkim – Siłom Zbrojnym RP, lokalnej społeczności, jak i całej gospodarce. Huta Stalowa Wola stale rozwija potencjał produkcyjny, co ma przełożenie na rosnące z roku na rok wyniki spółki. To co nas wyróżnia to fakt, że realizujemy zamówienia od fazy badawczo-rozwojowej aż do wprowadzenia kompletnego rozwiązania do seryjnej produkcji. Nasze produkty są dobrze oceniane przez wojsko i to mobilizuje do dalszej pracy i podejmowania kolejnych ambitnych wyzwań – powiedział Bartłomiej Zając, prezes zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

Zwrócił się również z podziękowaniami do załogi HSW. – To dzięki waszym wysiłkom i determinacji, dzięki tym wszystkim zmianom, które wspólnie z wami zrobiliśmy, ze stroną społeczną, to dzięki wam zrobiliśmy taki postęp i dzisiaj możemy z dumą prezentować nasz sprzęt panu ministrowi i panu generałowi – powiedział prezes HSW Bartłomiej Zając.

