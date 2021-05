Zachęcamy do poświęcenia chwili na mały przegląd – panoramę firmy oraz jej działania.

Krótko o firmie:

– od lat wiodący producent felg aluminiowych na świecie włącznie z rynkiem wtórnym ATS, RIAL, ALUTEC, ANZIO

– dostawca produktów OEM w branży

– ciągła inwestycja w nowe technologie – rozwój

– zatrudnienie to ponad 2700 osób

Dla wielu osób Superior Industries kojarzy się tylko z produkcją felg oraz ciężkim aluminium, ale nie chodzi tu tylko o produkcję felg. Firma bierze aktywny udział w życiu społecznym mieszkańców, pokazując, że ich dobro jest również ważne – dlatego warto o tym wspomnieć. W przypadku Superior Industries możemy powiedzieć o systematycznym wsparciu imprez sportowych dzieci i młodzieży, wsparciu szkółek piłkarskich, klubów sportowych działających w regionie – pod marką ATS Motorsport. Producent felg nie tylko inwestuje w sport i przyszłość najmłodszych, ale także w naukę i nabywanie umiejętności – Superior aktywnie współpracuje z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Zespołem Szkół w Leżajsku, czy też z Politechniką Rzeszowską. Nagrody w konkursie “od pomysłu do przemysłu” to również inicjatywa tego podmiotu jako głównego sponsora. W ostatnich dniach Superior Industries wsparł Stalowowolski Klub Biegacza, który wystartował podczas otwarcia obwodnicy Stalowa Wola – Nisko, będąc jednocześnie patronem tego wydarzenia. Ciągłe wsparcie otrzymuje także grupa kolarska ze Stalowej Woli “Voster ATS Team”, która zajmuje 48 miejsce w światowym rankingu. Powyższe przykłady pokazują, że Superior Industries podejmuje różne inicjatywy – jest to firma otwarta na współpracę, wsparcie i pomoc w w wielu przedsięwzięciach na terenie naszego miasta jak i regionu.

Łącząc siły – widzimy jak wiele można zdziałać.