„Pierwiastek z minus jeden” to lekka, przyjemna i błyskotliwa komedia, która powstała w 1966 r. Autorem sztuki jest Marian Hemar, Lwowianin. Sztuka jest rozwinięciem nurtującego Hemara pytania: czym jest moralność, gdzie są jej granice, czy w człowieku jest więcej dobra czy zła? Tekst utworu „Pierwiastek z minus jeden”, pomimo upływu czasu nie stracił na aktualności.

Jerzy – dyrektor działu depozytów bankowych i jego śliczna żona Krystyna, której głównym zajęciem jest troska o dom, żyją w dobrobycie, a do pełni szczęścia brakuje im tylko dziecka. Oto okazuje się, że Krysia jest w ciąży, o czym zamierza poinformować małżonka, jak tylko ten wróci z pracy. Jerzy wraca do domu zdruzgotany. Jego bank czeka kontrola, podczas której wyjdzie na jaw, że sprzeniewierzył akcje warte 60 tys. funtów, zdeponowane w banku przez bogatą straszą panią. Nieszczęśnik przysięga, że sprzedałby duszę diabłu, byle tylko odstało się to, co się stało. W tym momencie zjawia się Obcy, który może sprawić, że nikt nie dowie się o brakach w depozycie. Może spowodować powódź, eksplozję albo chorobę kontrolera, ale ceną jest dusza Jerzego. Czy rzeczywiście dyrektor przyjmie ofertę pomocy i zaprzeda diabłu duszę?

Sztuka „Pierwiastek z minus jeden” to niekwestionowana uczta nie tylko dla ducha, ale także dla umysłu. Zresztą ocenicie Państwo sami….

PREMIERA: 06.06.2021, godz. 19.00 (niedziela) sala widowiskowa Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”

KOLEJNY SPEKTAKL: 10.06.2021, godz. 19.00 (czwartek) sala widowiskowa Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”Reżyser: Wiesław Kieżun

Adaptacja: Monika Sokołowska-Trela

Światło i dźwięk : Dominik Maślach

Scenografia: Marian Pelic

Salon fryzjerski „Hair by me”: Eliza Maślach-Dul

Sufler: Klaudia Joniec

Inspicjent: Hanna Wasąg

OBSADA:

Jerzy – Bogusław Pelc

Krystyna – Jagoda Kołodziej

Tomasz – Marek Urban

Felicja – Monika Sokołowska-Trela

Obcy – Wiesław Kieżun

Modelka – Klaudia Joniec

Marian Hemar kojarzony jest głównie jako autor tekstów ponad dwóch tysięcy piosenek. Do większości z nich sam skomponował muzykę, a niektóre stały się przebojami i do dziś są chętnie wykonywane na scenach i estradach. Do najbardziej znanych należą: „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, „Nikt tylko ty”, „Madame”.

Spektakle odbywają się z zachowaniem wszystkich wytycznych sanitarnych.

Regulamin dostępny jest na www.nck.nisko.pl