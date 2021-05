17 maja 2021 r. minęło dokładnie 70 lat od dnia, a był to czwartek, kiedy w Hucie Stalowa Wola, w nakładzie tysiąca egzemplarzy ukazał się pierwszy numer zakładowej gazety –„Socjalistyczne Tempo”.

No cóż, tytuł był na miarę ówczesnej epoki. A gdy kończyła się epoka PRL-u, 2 marca 1989 r. gazeta zmieniła nazwę na „Sztafeta”, nawiązując tym samym do tytułu publikacji Melchiora Wańkowicza, piewcy Centralnego Okręgu Przemysłowego – „Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym”.

70 lat temu redakcja zaczynała więc pod socjalistycznym szyldem zakładowej gazetki, by po czterech dekadach, od 1992 r. i już w kapitalistycznych realiach, stała się gazetą regionalną. I taką staramy się wydawać do dziś.

Tak po ludzku, 70 lat to wiek, w którym nie wybiega się za bardzo w przyszłość. Ale dla papierowej gazety 70 lat, i to w czasach tak bardzo cyfrowych, to kolejna okazja, by – doceniając redakcyjny dorobek jej lat minionych – już dziś w tę przyszłość gazety wybiegać i o nią zabiegać. Bo przecież, jak napisał Sławomir Mrożek: – Jutro to dziś. Tyle, że jutro.

7 dekad… Przez te wszystkie lata przez naszą redakcję przewinęły się dziesiątki dziennikarzy i setki współpracowników, korespondentów. Ale na nic byłby ich wysiłek i te kilometry wydrukowanych stron, gdyby nie sztafeta kilku pokoleń wiernych Czytelników naszej gazety ze Stalowej Woli i regionu.

Za to, że przez te wszystkie lata byliście Państwo i – mamy nadzieję – pozostaniecie z nami w sztafecie czytelniczych pokoleń, składamy przy okazji jubileuszu Naszej Wspólnej Gazety, serdeczne podziękowania.

Zespół Redakcyjny „Sztafety”