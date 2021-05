W Mińsku Mazowieckim odbywały się IV Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu Dzieci i Młodzieży. Świetnie spisali się podopieczni Pawła „Borisa” Kunysza z klubu FightSports Stalowa Wola.

Zdobyli 12 medali, w tym 9 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy. Na najwyższym stopniu stanęli: Jakub Mazurek w kategorii wiekowej U 10 w wadze do 27 kg, Maksymilian Kozłowski (U 12, do 30 kg), Kacper Szczęch (U 12, do 50 kg), Emilia Naslyan (U 14, do 55 kg), Nicole Ochal (U 14, do 60 kg), Szymon Sołowiej (U 14, do 41 kg), Daniel Sowa (U 16, do 55 kg), Radosław Czernik (junior, do 69 kg) i Aleksander Iwasieczko (junior, do 89,3 kg).

Tytuły wicemistrzów Polski wywalczyli: Igor Gruszczyk (U 12, do 34 kg), Adrian Kaczmarek (U 16, do 50 kg), a brązowym medalistą został Damian Stadnik (U 14, do 45 kg).