Po golach Szymona Grabarza i Michała Mistrzyka, „Stalówka” pokonała w Kraśniku imienniczkę i zachowała trzecią pozycję w ligowej tabeli. Zwycięstwa zanotowały także drużyny, które walczą z naszą o wicemistrzostwo, Sokół Sieniawa i Avia Świdnik.

W Kraśniku pierwsze dwadzieścia minut należało do gospodarzy. Dwa razy zmuszony był interweniował Tomasz Wietecha. W 39. minucie Stal wyprowadziła szybki atak ze swojej połowy. Rozpędzony Aleksander Drobot pognał lewą stroną, zgrał piłkę pod bramkę, a tam świetnie zachował się Szymon Grabarz, który uprzedził obrońców i wpakował piłkę do bramki. Było to debiutanckie trafienie 17-latka w pierwszej drużynie Stali Stalowa Wola.

Dziesięć minut po przerwie Wiktoruk dośrodkował z rzutu rożnego, a Michał Mistrzyk zmieścił piłkę między bramkarzem i słupkiem, zdobywając drugą bramkę dla naszej drużyny.

STAL KRAŚNIK – STAL STALOWA WOLA 0:2 (0:1)

0-1 Grabarz (39), 0-2 Mistrzyk (56)

KRAŚNIK: Borusiński – Łokieć, Gajewski, Dyszy, Woźniak (46 Michalak) – Imiołek (77 Popiołek), Chudyba (70 Zawierucha), Czelej (70 Cygan), Pietrzyk (65 Skrzyński), Wolski – Mażysz.

STALOWA WOLA: Wietecha – Waszkiewicz, Pietrzyk, Hudzik – Mistrzyk (76 Conde), Drobot, Wiktoruk (65 Piechniak), Jopek, (78 Khorolskyi), Espana (65 Zięba) – Grabarz (65 Wojtak).

Sędziował Grzegorz Jabłoński (Kraków). Żółta kartka: Wiktoruk.