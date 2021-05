Ostatnim ligowym rywalem „Stalówki” był KS Wiązownica. Mecz zakończył się remisem 2:2. W zespole gości zabrakło w tym meczu kontuzjowanego Wojciecha Trochima, który w zimie trafił do niego z KSZO Ostrowiec Św.

Po meczu doświadczony pomocnik chwalił zdobywcę drugiej bramki dla Stali, 18-letniego Macieja Wojtaka, który popisał się fantastycznym celnym uderzeniem z powietrza, dającym naszej drużynie wyrównanie.

– Przede wszystkim gratulacje za odważną decyzję. Gdybyś się zastanawiał co robić, strzelać, nie strzelać, to nie byłoby takiej pięknej bramki – mówił 32-letni pomocnik Wiązownicy.

Okazuje się, że Trochim nie tylko z Wojtakiem zamienił kilka zdań, ale także z pełniącym obowiązki prezesa Stali SA, Michałem Czubatem. A rozmowa miała dotyczyć przeprowadzki piłkarza do… Stalowej Woli.

– Na razie jestem zawodnikiem klubu z Wiązownicy, a gdzie będę grał w następnym sezonie, tego jeszcze nie wiem. Czy rozważyłbym ofertę od „Stalówki”? No pewnie, że tak. To klub o uznanej marce, a jak patrzę na wasz obiekt, na całą infrastrukturę piłkarską, jaką ma Stalowa Wola, to uważam, że powinna tutaj być I liga – powiedział SZTAFECIE, Wojciech Trochim.