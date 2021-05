Niezwykle pasjonującą wygląda walka o awans do „okręgówki” w grupie II A klasy. Aż sześć drużyn ma wciąż szansę na zdobycie mistrzostwa.

Po ostatniej kolejce Jarocin utrzymał pozycję lidera. Pewnie niej pokonał Azalię Brzóza Królewska 6:0. Wszystkie bramki padły po przerwie. Pierwszą zdobył trzy minuty po wznowieniu gry Kamil Tarka, a później kolejno celnie do bramki Azalii strzelali: Kamil Seroka (52), ponownie Tarka (55), Marcin Drabik (60), Paweł Oczkowski (65) i Andrzej Pławiak (75).

Identycznym wynikiem zakończył się mecz Sanu Kłyżów z Sokołem Hucisko. Do przerwy San prowadził 2:0 (Daniel Cichoń, Damian Kata), a w drugiej połowie bramki zdobywali: Siek 2, Kryń i raz jeszcze Cichoń.

Trzy punkty dopisała także Dolina Tanew Wólka Tanewska, której przeciwnikiem był zespół z Łukowej. Po 22. minutach gospodarze, po golach Adama Kusiaka, wygrywali 2:0. Przed przerwą bramkę dla Tanwii zdobył Patryk Góreczny, a w drugiej połowie ten sam gracz dołożył kolejne dwie, jedną Franciszek Dul i drużyna trenera Daniela Kijaka wygrał 4:2.

Nie zwalnia tempa i kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa Retman. Tym razem wywalczył komplet punktów w Krzeszowie, wygrywając 3:1. Trzecie zwycięstwo z rzędu odniosła Sparta Jeżowe. Podopieczni trenera Sławomira Zając rozgromili u siebie Staromieszczankę 5:0 (Piela 2, Cichoń, Łyko, Szewc).

W zaległej 21 kolejce ciekawie powinno być w Krzeszowie, gdzie Rotunda podejmie Dominę-Tanew, natomiast w następnej serii (23 maja) największym hitem będzie spotkanie Retmana z liderem z Jarocina.

Wyniki 27. kolejki: Łukowa – Dolina-Tanew 2:4, Giedlarowa – Harasiuki 1:1, Wierzawice – Sarzyna 2:1, Sparta – Staromieszczanka 5:0, Przędzel – Czarni 1:4, Jarocin – Azalia Brzóza Król. 6:0, Rotunda – Retman 1:3, San Kłyżów – Hucisko 6:0, pauzował Łęg Stany.

Zaległa 21. kolejka z 3 kwietnia (19 maja)

Sparta – Giedlarowa, Przędzel – Łukowa, San Kłyżów – Harasiuki, Hucisko – Sarzyna, Retman – Staromieszczanka, Azalia – Czarni (wszystkie mecze o 17.30), Rotunda – Dolina-Tanew (18) Jarocin – Łęg (20 maja, czwartek, 18).

28. kolejka, 23 maja: Hucisko – Rotunda, Retman – Jarocin, Azalia – Przędzel, Czarni – Sparta, Staromieszczanka – Wierzawice, Sarzyna – Giedlarowa, Harasiuki – Łukowa, Domina-Tanew – Łęg (wszystkie mecze o 16), pauzuje San Kłyżów.