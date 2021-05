W sobotę 15 maja do grona stadionów, na których Podkarpacki OZLA organizuje mityngi lekkoatletyczne dołączył obiekt szkolny w Trzcinicy. W I mityngu kwalifikacyjnym POZLA startowało 365 lekkoatletów z Podkarpacia oraz gościnnie z województw ościennych. Podczas zawodów uzyskano kilka wartościowych wyników, wśród nich minima na imprezy międzynarodowe.

Kapitalną formę prezentuje na początku sezonu letniego Magdalena Niemczyk. Sprinterka Tiki-Taka Kolbuszowa poprawiła rekordy życiowe na 100 i 200 m (11,73 i 24,11) i wypełniła minima kwalifikacyjne na Mistrzostwa Europy Juniorów w Tallinie. Do wyjazdu do stolicy Estonii może się także szykować Michał Matyja (Resovia), zwycięzca rzutu dyskiem – 55,42.

W Trzcinicy startowali lekkoatleci Sparty i Victorii Stalowa Wola. Czterech wygrywało swoje konkurencje. Troje z Victorii: Kornelia Butryn była pierwsza w biegu na 300 m w kategorii wiekowej U-16 (czas 41,84), Patryk Tylus wygrał konkurs rzutu oszczepem (55,14), a Jakub Bembenek w biegu na 300 m U-16 (37,04). Dla Sparty pierwsze miejsce wywalczył Aan Witas w rzucie młotem 5 kg (65,09).

Na drugich pozycjach kończyli swoje konkurencje: Marek Grykałowski w biegu na 300 m U-16 (37,62), Judyta Zwolińska w biegu na 100 m (12,11) – obydwoje z Victorii oraz Jakub Krasowski w skoku wzwyż (190), Kamil Rydzik w rzucie oszczepem 600 g (38,26) – obydwaj ze Sparty.

Trzecie miejsca wywalczyli, dwójka „Victorian”: Jacek Skrzeszewski w biegu na 800 m (2:05,71) i Radosław Kowalczyk w rzucie młotem (30,08) oraz Piotr Rydzik ze Sparty w rzucie dyskiem 1 kg (45,82 – nowy rekord klubu do lat 15).