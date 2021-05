Przed Gminną Biblioteką Publiczną w Pysznicy stanęła „Zaczytana ławka”. Ten artystyczny mebel w kształcie otwartej książki to nietuzinkowe urozmaicenie lokalnego krajobrazu oraz promocja czytelnictwa. Przed pysznicką biblioteką stanęła ławka „Piękno Tkwi w Nas” autorstwa Dominika Jasińskiego.

Zaczytane Ławki łączą czytelnictwo ze sztuką. Oryginalne projekty z różnych światów artystycznych wywołują zaskoczenie, refleksję, zachwyt, a nawet rozbawienie. Ławka Spełnionego Twórcy, Ławka Odwagi, Ławka Pełna Metafor, Ławka Miód Malina – to inspirujące przykłady, jak połączyć mebel miejski ze sztuką, a przy tym w artystycznym ujęciu promować czytelnictwo. Mimo że bryła jest zawsze taka sama, to każda Zaczytana Ławka budzi inne emocje, inne refleksje, trafia do innej grupy przechodniów. Grafiki nawiązują do świata literatury, ale też malarstwa, teatru, muzyki czy postaci historycznych lub fikcyjnych.

– Przed Gminną Biblioteką Publiczną w Pysznicy stanęła Ławka „Piękno Tkwi w Nas” autorstwa Dominika Jasińskiego – artysty malarza, grafika, autora rysunków, ilustracji książkowych i magazynowych. Ławka swym projektem nawiązuje do kultury ludowej. Operując nasyconym kolorem i łagodną linią, Dominik Jasiński otwiera przed widzem bajkowy świat z pogranicza jawy i snu, sielską krainę wolną od pędu i zgiełku. Przy ławce na tablicy wbudowanej w podest dostępny jest kod QR pozwalający na pobranie bezpłatnych audiobooków, które co miesiąc będą się zmieniać – czytamy na stronie GBP w Pysznicy.