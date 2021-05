Nie chcemy, żeby z wielu pięknych miejsc, miast, miasteczek i wiosek ludzie wyjeżdżali, czasami na zawsze, za granicę – mówił w Stalowej Woli premier Mateusz Morawiecki, który 17 maja, ruszył w trasę objazdową po kraju, by zaprezentować założenia “Polskiego Ładu”, programu walki z konsekwencjami pandemii koronawirusa.

Jak zaznaczył szef rządu, który spotkał się z dziennikarzami w Parku w Charzewicach, do największych bolączek Polski należy depopulacja wielu miejsc.

– Chodzi o to, aby ci, którzy wyjechali, przyjeżdżali z powrotem. Aby dać im szanse powrotu, należy dać im szanse na mieszkanie i zamieszkanie. Dlatego u źródeł wszystkich programów jest program mieszkaniowy – mówił premier.

Program mieszkaniowy rozwiązaniem na depopulację

“Nowy Ład” ma uwzględniać priorytety Polaków, ich bolączki. A najlepszym rozwiązaniem na postępującą depopulację jest budowa atrakcyjnych cenowo, dostępnych mieszkań.

Morawiecki wyliczał, że przez ostatnie pięć lat oddano do użytku ponad milion mieszkań.

-Rok 2020 to rok rekordowy w ostatnich dziesięcioleciach, kiedy oddanych zostało 220 tysięcy mieszkań. Łącznie przez całą 5-latkę to blisko milion mieszkań oddanych do użytku, budowanych na różne sposoby: spółdzielczych, TBS- ów, oczywiście na wolnym rynku. W czasach naszych poprzedników było to mniej więcej o ćwierć miliona mniej. Ale nie mówię tego po to, aby jakoś strasznie chwalić ten program, bo jestem przekonany, że stać nas na więcej. Potrzebujemy dużo więcej mieszkań po to, by nie tylko młodzi Polacy mogli mieszkać, ale też żeby ci, którzy wyjechali za granicę żeby wracali, przyjeżdżali tutaj. Przyjeżdżajcie tutaj, bo tutaj jest wasz dom, tutaj tworzymy nowe perspektywy zawodowe – mówił premier.

Dofinansowanie do kredytu

Podczas prezentacji założeń “Polskiego Ładu” zapowiedziano m.in.: gwarantowanie przez budżet państwa do 100 tys. zł. wkładu własnego przy zakupie mieszkania (maksymalnie 40 proc. ceny lokalu) dla osób w wieku od 20 do 40 lat, a także dofinansowanie do kredytu dla osób korzystających z budownictwa społecznego i dla rodzin wielodzietnych (kwota wsparcia zależy od liczebności rodziny).

Podczas wizyty w Stalowej Woli, Morawiecki zwiedził między innymi teren, na którym powstanie osiedle w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny przypomniał, że już w najbliższym czasie na osiedlu Charzewice powstanie 1250 mieszkań.

Więcej na temat wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stalowej Woli, przeczytacie w najbliższym, papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 20 (20.05.2021)