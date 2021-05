Sopranistka Milena Lange została XXIX Ambasadorem Stalowej Woli. Ten honorowy tytuł odebrała 16 maja podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny”.

Akt nadania honorowego tytułu Ambasadora Stalowej Woli wręczyli artystce dyrektor Miejskiego Domu kultury w Stalowej Woli Marek Gruchota oraz przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj.

Tytuł Ambasadora Stalowej Woli

– Gratuluję pani dorobku zawodowego osiągniętego dzięki osobistemu talentowi, silnej woli oraz stalowemu charakterowi. Cechy te niewątpliwie zostały wypracowane i ukształtowane w naszej wspólnej małej ojczyźnie – Stalowej Woli. Proszę o uczynienie nam honoru i przyjęcie misji głoszenia idei „Człowieka ze Stalowej Woli” – utalentowanego, wykształconego, dążącego do stałego rozwoju. Uznając ogromny wkład w rozwój naszego miasta, z nadzieją na jego kontynuację, nadaję pani tytuł Ambasadora Stalowej Woli – przytaczał słowa aktu nadania tytułu Marek Gruchota.

Milena Lange (Siembida) pochodzi ze Stalowej Woli, to w tym mieście pobierała pierwsze lekcje śpiewu pod opieką Ewy Woynarowskiej. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie śpiewu wybitnej śpiewaczki Anny Radziejewskiej. Współpracuje z wieloma orkiestrami symfonicznymi oraz kameralnymi nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

​Współpracowała z wieloma mistrzami batuty, m.in. z Andreą de Carlo, Krzesimirem Dębskim, Maciejem Niesiołowskim, Sławomirem Chrzanowskim, Piotrem Wijatkowskim, Bartoszem Żurakowskim, Adamem Klockiem czy Andrzejem Knapem.

​W swoim repertuarze artystka posiada liczne partie operowe, m.in. Fiordiligi (Cosi fan tutte), Hrabina (Wesele Figara), Carmen (Carmen), Vitelia (Łaskawość Tytusa), Ninetta (Sroka Złodziejka), Suzel (L’amico Fritz), Semiramide (Semiramide) oraz wiele arii operetkowych, musicalowych, pieśni, utworów oratoryjno-kantatowych.

Milena Lange: będę z dumą reprezentować Stalową Wolę

– Bardzo dziękuję za to ogromne wyróżnienie. Jest ono dla mnie bardzo szczególne, ponieważ to mój pierwszy koncert w tym roku i bardzo cieszę się, że śpiewam w mojej ukochanej Stalowej Woli. Chciałam wszystkim stalowowolanom, ludziom, których spotkałam na swojej drodze w Stalowej Woli, bardzo serdecznie podziękować za to, że we mnie wierzyli, że dali możliwość rozwoju w tym pięknym miejscu. Obiecuję, że będę z dumą i godnością dalej reprezentować w dziedzinie kultury swoje ukochane miasto – Stalową Wolę – powiedziała Milena Lange.

