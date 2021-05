Wieloletni dziennikarz tygodnika „Sztafeta” oraz autor książek o tematyce historycznej i nie tylko – STANISŁAW CHUDY – został laureatem nagrody miasta Stalowa Wola w dziedzinie kultury „Gałązka Sosny”. Uroczyste wręczenie statuetki odbyło się w niedzielę, 16 maja, na Placu Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli.

Stanisław Chudy ma najdłuższy dziennikarski staż w Sztafecie. Z wydawnictwem związany jest od czerwca 1992 roku. Autor publikacji „Alfabetem przez Sztafetę” oraz zbioru fraszek „Słowna igraszka Chudego Staszka, za które był nominowany do nagrody literackiej „Gałązka sosny”. Jego ostatnia książka „Wdarli się na szczyt, z którego inni spadli” opowiada o żołnierzach znad Wisły i Sanu walczących pod Monte Cassino. To pierwsza tego typu publikacja o losach żołnierzy gen. Andersa pochodzących z terenu obecnego powiatu stalowowolskiego. Stanisław Chudy jest także autorem tekstu do albumu „Stalowa Wola. Siedem dekad miasta wśród sosen”.

Za swoje publikacje prasowe został laureatem ogólnopolskiego konkursu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych SGL Local Press 2011. Nagrodę zdobył za cykl artykułów „Listy z przeszłości”.

Doceniony za podtrzymywanie historycznych wspomnień

Tym razem przyszedł czas na inne, również ważne wyróżnienie. Nagroda Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny” przyznawana jest rok rocznie osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: literatura, wydarzenie kulturalne, debiut artystyczny, szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki oraz po raz pierwszy w tym roku w kategorii kultura cyfrowa.

Nasz dziennikarz został nominowany w kategorii „literatura” za II wydanie książki o żołnierzach znad Wisły i Sanu walczących w bitwie pod Monte Cassino pod tytułem „I Poszli za Polskę się bić”.

– Główne przesłanie nowej książki pozostaje wszakże dalej to samo: wydobyć tych żołnierzy z zapomnienia i ocalić dla lokalnej pamięci. Pokazać losy żołnierzy gen. Andersa i bitwę o Monte Cassino w jak najpełniejszym, także krytycznym wymiarze i kontekście. Tam, gdzie trzeba – odbrązowić, tam, gdzie trzeba – dodać należnego blasku i chwały. Pamiętając, że stale podnoszą się głosy, że była to bitwa niepotrzebna, a wielka ofiara krwi – daremna – pisze autor we wstępie.

Więcej na temat autora w najbliższym, papierowym wydaniu “Sztafety” – nr 20 (20.05.2021)