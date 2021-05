Bez zwycięstwa zakończyli koszykarze Stali Stalowa Wola swój udział w półfinałowym turnieju barażowym o II ligę, rozgrywanym w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowym na warszawskich Bielanach.

Pierwszym rywalem naszej drużyny był Basket Szczawno-Zdrój. Stalowcy bardzo źle weszli w to spotkanie, nie mogąc przyzwyczaić się do warunków hali przy ul. Lindego. Po dwudziestu minutach przegrywali różnicą 17 punktów 30:47.

Po zmianie stron nasz zespół zaczął systematycznie odrabiać straty. Dwie i pół minuty przed syreną kończącą mecz, po raz pierwszy w tym dniu, Stal objęła prowadzenie (67:66) – celną „trójką” popisał się Mateusz Łabuda.

W końcówce podstawowego czasu gry, sędziowie odgwizdali naszej drużynie dwa faule w ataku, a na dodatek błąd kroków Maciejowi Pietrasowi. W tym momencie – 9 sekund przed końcem – Basket wygrywał 70:67. W ostatniej akcji meczu, niemal równo z syreną, „za trzy” trafił Pietras. Dogrywka. W niej skuteczniejsi byli rywale, wygrali dodatkowe pięć minut spotkania 14:6.

Dogrywka wyłoniła zwycięzcę także drugiego i także niezwykle dramatycznego spotkania Stali. Z gospodarzem turnieju Energą Hutnik Warszawa.

46 sekund przed zakończeniem czwartej kwarty wyrównał stan meczu Aleksander Jadaś (69:69). Za chwilę dwóch rzutów wolnych nie trafił Osiński, także jego rzut „za trzy”, oddany w ostatniej sekundzie, był niecelny, i znów trzeba było dołożyć dodatkowe pięć minut grania. Te należały do Hutników. Stal pierwsze punkty w dogrywce zdobyła dopiero po trzech i pół minutach grania.

Niewiele brakowało, a także w ostatnim meczu naszej drużyny z Basketem Jurą Zabierzów, byłaby dogrywka. Półtorej minuty przed zakończeniem czwartej kwarty, po „trójce” Wyki, zrobiło się 61:61. Przez następne 60 sekund żadna drużyna nie trafiła piłki do kosza, a w ostatnich 30. sekundach, Jura zgubiła piłkę pod naszym koszem, a w odpowiedzi pod ich koszem niecelnie podał Łabuda. W ostatniej akcji meczu trafił spod obręczy Aleksander Mac i Stal nie zdążyła już oddać rzutu.

STAL – BASKET SZCZAWNO-ZDRÓJ 76:84 (14:23, 16:24, 23:17, 17:6, dogr. 6:14)

STAL: Tabor 17, Jadaś 14 (14 zb.), Pietras 13 (3×3), Łabuda 12 (2×3), Buczek 6 oraz Wyka 8 (1×3), Godawski 4, Ziółkowski 2, Barnuś, Tarczyński.

Dla Basketu najwięcej: Makarczuk 24 (1×3), Stankiewicz 19, Adamowicz 14, Kaczuga 11.

ENERGA HUTNIK WARSZAWA – STAL 76:75 (17:21, 19:13, 20:18, 13:17, dogr. 7:6)

STAL: Jadaś 18 (10 zb.), Łabuda 12 (3×3), Buczek 7, Tabor 7, Pietras 1 oraz Wyka 12 (2×3), Barnuś 10 (1×3), Godawski 5, Tarczyński 3 (1×3), Ziółkowski, Beck, Barciński.

Dla Hutnika najwięcej: Rajkowski 19 (3×3, 12 zb.), Osiński 15 (2×3, 15 zb.), Malewski 15 (2×3).

STAL – JURA BASKET ZABIERZÓW 61:63 (20:17, 14:21, 15:10, 12:15)

STAL: Jadaś 16 (13 zb.), Wyka 7 (1×3), Buczek 4, Łabuda 1 (11 zb.), Pietras oraz Godawski 15 (2×3), Barnuś 9, Ziółkowski 8, Beck 1, Barciński.

Dla Jury najwięcej: Mac 14, Tabaka 12, Cepuchowicz 12 (1×3).