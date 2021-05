Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, wraca jedna z najpopularniejszych europejskich imprez kulturalnych – Noc Muzeów. Tradycyjnie nasze stalowowolskie muzeum przyłącza się do wydarzenia i 15 maja zaprasza mieszkańców to udziału w szeregu ciekawych atrakcji.

Ta wyjątkowa impreza w muzealnym kalendarzu zawsze była okazją do spotkania z widzami i odkrywania nie tylko muzealnych wystaw. Tegoroczna Noc Muzeów będzie jednak przebiegała w nieco innej formie – częściowo w wymiarze wirtualnym.

Pracownicy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przygotowali na ten dzień specjalną ofertę dla wszystkich spragnionych kultury i sztuki.

Będzie wycieczka do Parku Lubomirskich w Charzewicach

Wśród wieczornych atrakcji oprócz zwiedzania wystaw, będzie można wybrać się na wycieczkę po zakamarkach historii Parku Lubomirskich w Charzewicach. A w wirtualnej przestrzeni odbędą się rodzinne warsztaty inspirowane Japonią. Nie zabraknie też gwiazdy wieczoru. Specjalnie dla stalowowolskiej publiczności ze swojego studia na żywo zagra LIMBOSKI. Natomiast koncertu będzie można posłuchać w wersji online.

Do tegorocznej edycji dołączają Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli i Spółdzielczy Domu Kultury w Stalowej Woli ze swoimi propozycjami.

Jak zwykle wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.

Tego dnia będzie dostępny również ogródek kawiarniany „Art Cafe”.

Udział w wydarzeniu jest możliwy po zapoznaniu się z reżimem sanitarnym. Na wystawach może przebywać ograniczona liczba osób, a zwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji dłoni i zachowywania dystansu.

Program wydarzenia

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

WYSTAWY STAŁE: (17-22)

– „Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem”

– „Galeria przez Dotyk (dziedziniec Muzeum)”

WYSTAWY CZASOWE

– „Pierwotna Puszcza Sandomierska” – wystawa przyrodnicza z Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie i Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (17–20)

Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12

WYSTAWA STAŁA

– „Alfons Karpiński z Rozwadowa do Paryża. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” (17–22)

WYSTAWY CZASOWE

– „Podróż do Japonii – z kolekcji Muzeum Manggha” (17–22)

– Etnoilustracje. Między światami. Magia obrzędów wiosennych (17–22)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

– W tajemniczym ogrodzie – wycieczka po Parku Lubomirskich w Charzewicach (15.30–17.30) – zapisy 15 844 85 56, liczba miejsc ograniczona, prowadząca Beata Trybuła

– Pielęgnacja duszy i ciała po Japońsku – rodzinne warsztaty robienia kosmetyków ekologicznych inspirowanych Japonią (18.00–18.45 ONLINE )

LIMBOSKI – koncert dedykowany Muzeum, ONLINE na FB Muzeum (21–22)

Miejski Dom Kultury, ul. 1 Sierpnia 9

– „Gabinet Żmudy” (17–21) – Wystawa z kolekcji MDK: zabytkowe meble, obraz „Chance in game for two” Ryszarda Winiarskiego, oraz rysunek Grzegorza Rosińskiego. Zwiedzanie o pełnej godzinie (17.00, 18.00, 19.00 i 20.00) w grupach do 15 osób.

Galeria Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli, ul. Gen. Okulickiego 32

WYSTAWY

– „Porównania 29” – wystawa pokonkursowa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z Ziemią Sandomierską (15–21)

– „Fototechnik 2021” – wystawa fotografii uczniów kierunku fototechnik i słuchaczy zawodowego kursu kwalifikacyjnego z Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli (15–21)