Kara do lat 3 pozbawienia wolności grozi trzem mężczyznom, którzy są podejrzani o pobicie 26-latka. Napastnicy, zadając ciosy w twarz i głowę spowodowali u pokrzywdzonego złamanie nosa i liczne stłuczenia. Sprawcy to mieszkańcy gminy Grębów, w wieku 23 i 25 lat. Usłyszeli zarzuty, prokurator objął ich policyjnym dozorem i zakazał zbliżania się do pokrzywdzonego.

Policjanci o pobiciu zostali poinformowani przez pokrzywdzonego pod koniec grudnia ubiegłego roku. Jak wynikało z relacji zgłaszającego, został on zaatakowany przed godz. 22, na parkingu przed sklepem w Grębowie (powiat tarnobrzeski). 26-latek był tam w towarzystwie swoich znajomych. Napastnicy bijąc go po głowie puszką z piwem i zadając ciosy w twarz, spowodowali u niego obrażenia w postaci złamania nosa i stłuczeń. Mężczyzna trafił do szpitala.

Napastnikami byli mieszkańcy Grębowa

Policjanci wyjaśniali okoliczności i przebieg tego zdarzenia, zabezpieczyli monitoring i ustalili naocznych świadków pobicia. Dalsze czynności pozwoliły na wytypowanie sprawców przestępstwa i sformułowanie zarzutów. To mieszkańcy gminy Grębów, w wieku 23 i 25 lat.

Jeden z nich, 25-latek krótko po zdarzeniu usłyszał zarzuty. Dwaj pozostali, chcąc uniknąć odpowiedzialności nie stawiali się na wezwanie, a jeden z nich opuścił miejsce zamieszkania. Prokurator wydał postanowienia o ich zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. 25-letni podejrzany został przesłuchany kilka tygodni temu, natomiast 23-latek wpadł w ręce policjantów w poniedziałek (10 maja). Mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia.

Prokurator na postawie zebranego materiału dowodowego zastosował wobec podejrzanych mężczyzn środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonego. O ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd.