Trzy czerwone pojemniki w kształcie serca stanęły w Jeżowem, Groblach oraz Cholewianej Górze. Do metalowych serc mieszkańcy mogą wrzucać plastikowe nakrętki. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne.

Na terenie gminy Jeżowe pojawiły się trzy czerwone pojemniki w kształcie serca przeznaczone do zbierania plastikowych nakrętek. Jeden pojemnik znajduje się przy budynku Urzędu Gminy w Jeżowem, drugi w miejscowości Groble obok świetlicy, zaś trzeci pojemnik w miejscowości Cholewiana Góra obok budynku remizy OSP.

Do pojemników można wrzucać wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki, np.: po napojach, jogurtach, mleku czy kawie, po szamponach, płynach do płukania czy do mycia naczyń.

Władze gminy apelują, by nie wrzucać do pojemników innych przedmiotów.