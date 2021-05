„Wakacje z WOT” to projekt realizowany przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego adresowany w szczególności do uczniów, studentów oraz nauczycieli. Chętni do spędzenia aktywnie czasu w moro, z plecakiem i karabinkiem w ręku rozpoczną szkolenie już 26 czerwca.

Pomysł jest ukłonem w stronę ochotników, którzy chcą stać się żołnierzami, ale ze względu na trwającą naukę w szkołach branżowych, średnich i na uczelniach wyższych nie mogą stawić się na szkolenia organizowane w trakcie trwania roku szkolnego. Podobny projekt WOT świetnie przyjął się podczas ferii zimowych.

– Chcemy wyjść naprzeciw młodym ludziom, którzy nie mogą sobie pozwolić na wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, ze względu na organizowanie tzw. „szesnastek” w czasie trwania roku szkolnego i akademickiego. Pomysł na szkolenie podstawowe podczas wakacji i ferii to złoty środek na to aby pogodzić naukę, pracę z realizacją swoich marzeń” – mówi płk Dariusz Słota, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Duże zainteresowanie taką opcją potwierdzają także dane z ubiegłych edycji. W czasie ostatnich dwóch lat w ramach projektu wakacje i ferie z WOT, szeregi podkarpackiej brygady zasiliło blisko 550 żołnierzy. W dużej części to uczniowie i studenci, którzy deklarują, że do podjęcia decyzji o założeniu munduru skłoniło ich to, że szkolenia odbywały się w czasie wakacyjnej czy też zimowej przerwy.

Kiedy rozpocznie się szkolenie?

– Najbliższe szkolenie na Podkarpaciu w ramach projektu „Wakacje z WOT” rozpocznie się już 26 czerwca, a zakończy 11 lipca uroczystą przysięgą. Czasu na zgłoszenie jest już w zasadzie niewiele. Kandydaci do służby w podkarpackiej brygadzie OT mogą działać dwutorowo. Ochotnicy wnioski o powołanie do odbycia 16 dniowego szkolenia podstawowego lub 8 dniowego wyrównawczego mogą wypełnić z pomocą rekruterów z Mobilnego Zespołu Rekrutacyjnego 3. PBOT lub zgłaszając się bezpośrednio do najbliższego WKU – mówi kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego. – Droga w nasze szeregi jest otwarta dla wszystkich, którzy czują dumę z tego, że są Polakami oraz cenią sobie braterstwo, przyjaźń i poczucie bezpieczeństwa.

Kto może się ubiegać o powołanie do WOT?

Do Wojsk Obrony Terytorialnej może wstąpić osoba, która ukończyła 18 lat i posiada obywatelstwo polskie. Ważne, aby nie była karana za przestępstwa umyślne, a także posiadała dobrą sprawność psychofizyczną.

Jak przypomina kpt. Witold Sura, osoba chcąca wstąpić do WOT nie może pełnić innego rodzaju służby wojskowej oraz posiadać przydziału kryzysowego.