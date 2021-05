10 maja Zarząd Powiatu Niżańskiego ogłosił konkurs na dyrektora Szpitala Powiatowego w Nisku. Chętni mają zaledwie 10 dni na zgłoszenie swojej kandydatury. Nazwisko nowego dyrektora być może poznamy już w czerwcu. Jak się okazuje, ogłoszenie konkursu ma związek z przejściem na emeryturę pełniącego obowiązki dyrektora szpitala Romana Ryznara.

– W jakimś stopniu poszukiwaliśmy potencjalnych kandydatów, którzy wykazywaliby zainteresowanie uczestnictwem w konkursie. Mówiłem kiedyś, że będziemy ogłaszać konkurs kiedy pojawią się jacyś potencjalni kandydaci. Z racji tego, że dzisiaj bycie dyrektorem szpitala powiatowego, czy w ogóle szpitala, jest bardzo trudne, tych kandydatów aż tak wielu nie ma. Niestety, mając na uwadze, że za chwilę pan dyrektor Roman Ryznar przechodzi na emeryturę, to musieliśmy tę decyzję o konkursie podjąć – mówi „Sztafecie” starosta niżański Robert Bednarz. – Z jednej strony mamy tą świadomość, że czas jest trochę trudny, ale mamy też świadomość pan dyrektor Ryznar końcem lipca przechodzi na emeryturę. Dłużej nie możemy już czekać, bo za chwilę zostaniemy bez dyrektora.

Jakie wymagania musi spełniać kandydat?

Konkurs na stanowisko dyrektora szpitala ogłoszono 10 maja. Kandydaci mają 10 dni na złożenie swojej aplikacji. Chętni do objęcia stanowiska dyrektora muszą nie tylko posiadać wykształcenie wyższe i doświadczenie na stanowisku kierowniczym, ale też wiedzę na temat działalności SPZZOZ w Nisku, przepisów prawnych regulujących działalność podmiotów leczniczych oraz wiedzę z zakresu zarządzania finansami publicznymi.

Kiedy poznamy nazwisko nowego dyrektora?

Powołana przez Radę Powiatu Niżańskiego komisja konkursowa rozpatrzy kandydatury do połowy czerwca.

– Jeżeli będą kandydaci to wyłoniony zostanie nowy dyrektor. A jeżeli nie będzie kandydatów, to mamy obowiązek powtórzyć konkurs. Gdyby się zdarzyło, że nie będzie kandydatów także w drugim konkursie, to Zarząd Powiatu Niżańskiego powierzy obowiązki dyrektora szpitala wskazanej przez zarząd osobie. Chcemy, aby procedura, nawet z uwzględnieniem drugiego konkursu, zakończyła się około połowy lipca, żebyśmy mieli możliwość powierzenia komuś obowiązków – wyjaśnia starosta niżański.

