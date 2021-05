Po raz 63. rozegrano Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli. W tym roku udział w nich wzięło blisko 300 zawodników, głównie reprezentantów klubów Podkarpacia, ale także ościennych województw. W większości były to dzieci i młodzież.

Wyjątek stanowili chodziarze MUKLI Debica korzeniowski.pl: Joanna Morowczyńska (52 l.), która wygrała swoją konkurencję, wyprzedzając młodszą o siebie o… 38 lat, Olę Łuc ze Stali Nowa Dęba oraz jej mąż Konrad Morawczyński (46 l.), który zajął trzecie miejsce w chodzie na 5 km.

Ozdobą stalowowolskich mistrzostw był nieoficjalny rekord Polski U-16 uzyskany przez Martynę Wal ze Stali Mielec w biegu na 1000 m. Zawodniczka trenera Stanisława Zioło, wynikiem 2:51,05 poprawiła rekord należący od pięciu lat do Natalii Łachowskiej z AZS AWF Katowice (2:51,25). Na drugiej pozycji minęła linię mety siostra bliźniaczka Martyny – Olga, której do pobicia starego rekordu zabrakło 0,15 s.

Bardzo dobrze zaprezentował się w sobotę młociarz Sparty Stalowa Wola, który wygrał wynikiem 67,14. To nowy rekord życiowy podopiecznego Pawła Drapały i jeden z najlepszych rezultatów w kraju w kategorii juniorów.

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych – zimno i wietrzno – kilka wartościowych wyników uzyskali biegacze. Magda Niemczyk z Kolbuszowej pobiegła „setkę” w 11,87 a Oliwer Wdowik z Resovii uzyskał na tym samym dystansie czas 10,87.

Konkurencję medalową wygrała Resovia (18 medali), a druga była Victoria, której lekkoatleci zdobyli 6 złotych, 5 srebrnych i 6 brązowych medali.

Szczegółowe wyniki w papierowym wydaniu SZTAFETY