W najbliższą sobotę, 15 maja Stal Stalowa Wola podejmie Wiązownicę. W pierwszej rundzie pokonała ja na jej terenie 6:0. Cztery bramki zdobył Piotr Mroziński, a dwie Michał Fidziukiewicz. Tego drugiego nie ma już w Stali, ale „Mrozia” nie zabraknie w sobotę i stanie przed szansą wzbogacenia swojego dorobku bramkowego.

W rundzie wiosennej pomocnik „Stalówki” zdobył już siedem bramek i brakuje mu już tylko czterech trafień, żeby zrównać się z najlepszym strzelcem zespołu, Michałem Fidziukiewiczem, który zakończył jesień z 18 golami.

W ostatnim meczu Stali w Sandomierzu, Mroziński zdobył dwie bramki, ale jednej sędzia nie uznał. Również trener Stali, Damian Skakuj może śrubować swój rekord. Odkąd przejął drużynę nie przegrał jeszcze ani jednego spotkania.

W meczu z Wisłą wygranego przez Stal 3:0, wszystkie bramki padły po przerwie, wszystkie w przeciągu kilku minut.

W 47. minucie tak się bawili z boku swojego pola karnego gracze Wisły, że zabrał im piłkę Zięba, podał do Mrozińskiego, ten do Wiktoruka i pomocnik Stali zdecydował się na uderzenie z linii pola karnego. Piłka wpadła do siatki tuż przy słupku.

Niecałe trzy minuty później, z prawej strony dośrodkował Szymon Jopek, nie sięgnął głową piłki, Grabarz, a stojący za nim Mroziński uderzył z półobrotu z powietrza i zdobył drugą bramkę. Wisła wznowiła grę na środku boiska i kilkanaście sekund później po stronie Stali na tablicy wyników pojawiła się trójka. Kardynalny błąd popełnił bramkarz Wisły – „wypluł” piłkę przed siebie, doskoczył do niej Mroziński i Jurewiczowi nie pozostawało nic innego, jak ratować się faulem. Nie mogło być innej decyzji sędziego, niż ukaranie bramkarza Wisły żółtą kartka i podyktowanie rzutu karnego dla Stali. Pewnym wykonawcą „jedenastki” był Adam Wachowicz.

Od tej chwili Stal mogła już tylko oczekiwać gwizdka sędziego kończącego mecz. W końcówce po strzale Jopka piłka ostemplowała poprzeczkę sandomierskiej bramki.

WISŁA SANDOMIERZ – STAL 0:3 (0:0)

0-1 Wiktoruk (47), 0-2 Mroziński (50), 0-3 Waszkiewicz (52 – rzut karny)

WISŁA: Jurewicz – Siedlecki, Sudy, Tyl, Pieniążek (53 Wiśniewski) – Stańczyk (72 Antochów), Taranek, Diel, Chmielowiec (62 Nikołaj), Zawiślak – Matuszewski.

STAL: Wietecha – Waszkiewicz (75 Conde), Khorolskij, Hudzik (81 Pietrzyk), Sobotka, Wojtak (81 Lebioda), Zięba (60 Stępniowski), Wiktoruk, Jopek, Mroziński, Grabarz (60 Płonka). Trener Damian Skakuj.

Sędziował Łukasz Szczołko (Lublin). Żółte kartki: Jurewicz, Matuszewski.