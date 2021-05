Nowoczesny fotel dla chirurga pojawi się na Oddziale Okulistycznym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Fundatorem sprzętu jest Gmina i Miasto Ulanów.

Na Oddziale Okulistycznym stalowowolskiego szpitala wykonywanych jest coraz więcej zabiegów i nowych procedur. Wymaga to jednak odpowiedniego wyposażenia. W zdobyciu go pomagają samorządy, ostatnio – w rolę fundatora wcieliła się Gmina i Miasto Ulanów. Samorząd ten, zdecydował się zasponsorować zakup nowoczesnego fotela dla chirurga. – Tego nam na oddziale brakowało. On znacznie ułatwi nam przeprowadzanie zabiegów, ponieważ jest: lekki, zwrotny, łatwy w manewrowaniu, co pozwoli na płynne dostosowanie do pola operacyjnego. Jest zasilany akumulatorem, więc nie ciągną się za nim żadne kable, o które łatwo się potknąć- przez co zwiększa się bezpieczeństwo pracy – mówi Anna Schossler, p.o. lekarza kierującego Oddziałem Okulistycznym w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Fotel dla chirurga na okulistykę kosztował 15 tys. zł. Sprzęt już został zamówiony i jeszcze w maju zostanie dostarczony na oddział, gdzie będzie służył lekarzom. – Nasz szpital służy nie tylko mieszkańcom powiatu stalowowolskiego, ale leczą się tu również pacjenci z powiatów ościennych, jak choćby niżańskiego. Zwłaszcza, jeśli chodzi o takie oddziały, których nie posiada szpital w Nisku, jak właśnie okulistyka. Dlatego bardzo dziękuję władzom samorządowym Gminy i Miasta Ulanów za zrozumienie oraz wsparcie. Jestem przekonany, że ich mieszkańcy też na tym zyskają – mówi Grzegorz Czajka, dyrektor stalowowolskiej lecznicy.