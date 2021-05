Już w najbliższy poniedziałek, 17 maja, czekają nas kolejne zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Jak poinformował minister Michał Dworczyk, od tego dnia nastąpi skrócenie czasu pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19.

Narodowy Program Szczepień przyspiesza. W ciągu ostatniego tygodnia wykonano 1,8 mln szczepień. Łącznie to już ponad 14 mln dawek, które podano od początku Narodowego Programu Szczepień.

Wciąż są wolne terminy szczepień

Wszyscy pełnoletni mogą zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19. W maju i w czerwcu jest jeszcze 4,6 mln wolnych terminów wizyt. Do tej pory podano już ponad 14 mln dawek szczepionek, a w ciągu ostatniego tygodnia 1,8 mln. W tym tygodniu do punktów szczepień trafi 2 mln kolejnych dawek.

Szybciej zaszczepią ozdrowieńców

Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Wcześniej trzeba było odczekać aż 90 dni.

Skróci się czas oczekiwania na drugą dawkę szczepienia

Również od 17 maja zostanie skrócony czas podawania drugiej dawki szczepionek. Największe zmiany dotyczą szczepionki AstraZeneca, gdzie okres pomiędzy szczepieniami zmieni się – z blisko 3 miesięcy do 5 tygodni.

– Zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej podjęliśmy decyzję o skróceniu okresu między podaniem drugiej dawki szczepionki: Moderna z 42 dni do 35 dni, Pfizer z 42 dni do 35 dni, AstraZeneca z 84 dni do 35 dni. Zmiana wejdzie w życie od 17 maja. Podyktowana jest dostępnością szczepionek – powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rejestracja wszystkich pełnoletnich

Od 10 maja uruchomiona została rejestracja dla wszystkich pełnoletnich. Osobom urodzonym w 2003 roku w dniu 18-tych urodzin zostaje wystawione e-skierowanie.

Zarejestrować się na szczepienie można na kilka sposobów – na stronie pacjent.gov.pl, za pośrednictwem infolinii 989 lub w punktach szczepień.