Kilkadziesiąt tabliczek edukacyjnych pojawi się w Stalowej Woli. Mają przypominać mieszkańcom, że czyste miasto – to nie tylko estetyczny i przyjemny widok, ale również zdrowie mieszkańców i ochrona środowiska.

– Stalowa Wola osiąga od lat wysoki wskaźnik odzysku odpadów, bo mieszkańcy ładnie segregują, ale problem jest z zachowaniem czystości wzdłuż jezdni, na trawnikach i osiedlowych placach zabaw. Tam wciąż papierki, butelki, puszki wyrzucane są po prostu przed siebie, zamiast do ulicznych koszy. 11 maja jest Dniem bez Śmiecenia, to dobra okazja by zainaugurować akcję informacyjno-edukacyjną – wyjaśnia Karolina Głogowska z Miejskiego Zakładu Komunalnego.

Brak nawyku dbania o czystość otoczenia widać zwłaszcza w czasie wiosny, gdy zwracamy większą uwagę na przyrodę. Kuleje sprzątanie po czworonogach, a w ulicznych koszach lądują całe worki domowych odpadów. W związku z jedzeniem serwowanym na wynos na trawnikach lądują opakowania po żywności i napojach, które ptaki rozrzucają po całym mieście. Nie maleje liczba dzikich wysypisk śmieci na osiedlach. Najgorsza sytuacja z zaśmiecaniem widoczna jest po weekendach.

– Jako spółka komunalna nie jesteśmy w stanie sprzątać terenów prywatnych i należących do innych podmiotów, takich jak powiat czy spółdzielnie dlatego prosimy i apelujemy o wzajemną, społeczną mobilizację i samodyscyplinę. Stalowa Wola to wizytówka naszej kultury osobistej i postaw proekologicznych – mówi Radosław Sagatowski, prezes MZK.

Zarząd spółki zachęca mieszkańców Stalowej Woli do wskazywania miejsc, które powinny być doposażone w kosze uliczne. Swoje uwagi w temacie ewentualnych braków koszy na śmieci przy miejskich ciągach pieszych można przesłać na adres mzk@um.stalowawola.pl lub zgłosić za pośrednictwem fanpage’a MZK. Każda sugestia zostanie wzięta pod uwagę i w miarę możliwości pozytywnie rozpatrzona.

– W Dniu bez Śmiecenia należy pochwalić społeczne inicjatywy sprzątania miasta, dzięki którym grupa stalowowolan posprzątała lasek przy ulicy Orzeszkowej, oczyszczając go z pół tony śmieci. W miniony weekend strażacy z OSP i Stalowowolskiego Klubu Wodnego zorganizowali wiosenne sprzątanie Sanu. Pełne worki odpadów z tych akcji zostały odebrane przez pracowników MZK i przetransportowane na zakład przetwarzania odpadów, gdzie trafiły do recyklingu – mówi Karolina Głogowska z MZK.