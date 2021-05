Do 24 czerwca trwa nabór do szóstej edycji Relacji. Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych. Do udziału w konkursie zapraszane są teatry amatorskie, które tworzą reprezentanci różnych pokoleń lub te mające w swoim repertuarze realizacje sceniczne podejmujące zagadnienie międzypokoleniowości. Festiwal zaplanowano na 17-19 września br. Tematem przewodnim szóstej edycji zaś jest władza pamięci i pragnienie odzyskania przeszłości.