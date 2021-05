We wtorek, 11 maja, w godzinach od 11 do 13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie odbędą się spotkania autorskie z Michałem Szulimem – podróżnikiem, autorem książek i bloga “Miejsce za Miejscem”, dziennikarzem, wokalistą zespołu Plateau. Spotkania skierowane są do dzieci oraz seniorów.