16-letnia Andżelika Guściora z Niska znalazła się w gronie 12 wokalistów z całej Polski, którzy zaśpiewają w finale 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Festiwal jest organizowany przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

8 maja na scenie Konstancińskiego Domu Kultury „Hugonówka” odbył się w półfinał 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na scenie zaprezentowało się 31 niepełnosprawnych solistów, których oceniało jury w składzie: Ania Rusowicz (przewodnicząca), Anna Smołowik, Marta Wilk, Adam Sztaba, Antoni Pawlicki i Magdalena Waligórska-Lisiecka (sekretarz).

Półfinałowy koncert poprowadziły Anna Dymna i Bronia Zamachowska.

– Ten festiwal to przede wszystkim spotkanie ludzi z ludźmi W tym roku zgłosiło się do konkursu 175 osób. Komisja kwalifikacyjna wybrała 32 osoby. W kategorii dzieci, od 10 do 16 roku życia, zaśpiewa 15 osób, ponieważ jedna dziewczynka zachorowała. A w kategorii dorosłych, powyżej 16 roku życia, zaśpiewa 16 wokalistów – mówiła rozpoczynając finał półfinał festiwal Anna Dymna.

Do półfinału konkursu, a tym samym do zaśpiewania w sobotnim koncercie, zakwalifikowała się m.in. Andżelika Guściora z Niska. Niżanka na scenie konstancińskiego domu kultury zaśpiewała piosenkę Dawida Podsiadło „Nieznajomy”.

Finał konkursu odbędzie się 12 czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Finaliści będą rywalizować o statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz stypendia.