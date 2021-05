W dniach 8-15 maja obchodzimy XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w którym corocznie uczestniczy MBP w Stalowej Woli. Co przygotowali stalowowolscy bibliotekarze dla czytelników? Będzie zorganizowany m.in. kiermasz książek.

Hasłem przewodnim wydarzeń bibliotecznych w tysiącach bibliotek w całej Polsce jest zapewnienie – „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Motto można odnieść zarówno do fizycznej obecności w realnej przestrzeni bibliotecznej jak i do działalności bibliotek online, do ich cyfrowych zasobów i wydarzeń, do których docieramy poprzez strony internetowe bibliotek, portale internetowe, media i komunikatory społecznościowe.

Kiermasz książek i nie tylko

Tegoroczna oferta obchodów święta bibliotek w MBP w Stalowej Woli zaprezentowana zostanie odbiorcom hybrydowo – w świecie realnym jak i wirtualnym. 8 maja będzie okazja do zapoznania się z prezentacją online pt. „Moja przyjaciółka książka”, kolejnego dnia Filia nr 1 przygotowała prezentację online z serii „Minuta z ortografią” . Filia nr 2 z kolei zaprasza w dniach 11 i 12 maja na dwie wystawy do obejrzenia już na żywo – w placówce przy ul. M. Siedlanowskiego 3 – „Z kalendarzem przez świat” oraz „Barwna historia przypominajki…”. 10 maja MBP zaprasza na warsztaty online, podczas których nauczymy się jak wykonać z materiałów plastycznych grę „Memory”.

13 maja w Bibliotece Głównej nastąpi wręczenie nagród w konkursie „Tytus w Stalowej Woli”, a dzień później bibliotekarze zapraszają na prezentację online cyklu „Bajki terapeutyczne”.

Finał Tygodnia Bibliotek nastąpi w sobotę 15 maja. Tego dnia w godzinach 10 – 13 na parterze Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 odbędzie się kiermasz książek. Ponadto, oferujemy „Biblioteczną fabrykę pomysłów” czyli wystawę książek i stoisko z kreatywnymi materiałami Wydawnictwa Dwie siostry, a także dwie inne wystawy „Czego życzyć bibliotece…?” oraz „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Online – na stronie www i facebookowym fanpage’u MBP dostępna będzie prezentacja „Książka – od zakupu do Czytelnika”.