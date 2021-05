Zaraz po zakończeniu matur, rozpoczną się remonty w salach gimnastycznych dwóch szkół prowadzonych przez powiat stalowowolski. Chodzi o obiekty sportowe ZS nr 3 i ZSO.

W Zespole Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli zaplanowano remont zaplecza i sali gimnastycznej. Prace obejmą: remont dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem socjalnym, wykonanie nowej podłogi sportowej, wymianę kotar grodzących i siatek ochronnych, montaż nagłośnienia w sali gimnastycznej, doposażenie siłowni, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, malowanie oraz wymianę podwieszanych stropów.

Jeszcze więcej pomieszczeń do remontu przewidziano w Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Tu prace obejmą: główną halę sportową, gdzie przewidziano naprawę tynków i malowanie, remont posadzki wraz z malowaniem linii boisk oraz montaż zabezpieczeń ścian pod koszami. Remontu doczeka się również zaplecze hali wraz z łącznikiem, gdzie nastąpi wymiana systemów otwierania okien, wymiana skrzydeł drzwiowych, naprawa tynków i malowanie oraz doposażenie siłowni. Ale to nie koniec, ponieważ inwestycja obejmie również sale pomocnicze, w których zaplanowano naprawę tynków, malowanie i naprawę posadzki. Młodzież ucieszy zapewne fakt, że w jednej z pomocniczych sal sportowych powstanie nawet ścianka wspinaczkowa.

Opisywana inwestycja składa się z 3 części, poza remontem sal w ZS nr 3 oraz w ZSO, objęła ona również budowę siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli.

– Sport to zdrowie, dlatego dbamy o zaplecze sportowe naszych szkół i jednostek oświatowych. Mam tylko nadzieję, że młodzież będzie wreszcie mogła z nich w pełni korzystać, co w ostatnim czasie ze względu na pandemię nie było niestety możliwe. To kolejne nasze tego typu inwestycje, przypomnę tylko, że w ostatnich latach wyremontowaliśmy również salę gimnastyczną w Zespole Szkół nr 2 oraz wybudowaliśmy boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół nr 1 – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Opisywana inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 642 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020. Całkowita wartość zadania to 1,3 mln zł, z czego 666 tys. zł stanowi wkład własny powiatu stalowowolskiego.