Prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rzeczyckiej dobiegły końca. Inwestycja pochłonęła 582 tys. zł. Zadanie realizowane było przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 tys. zł. Brakujące pieniądze dołożyła gmina.

Inwestycja obejmowała budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni syntetyczno – poliuretanowej o wymiarach 31,26 m x 44,16 m wraz z obrzeżami i niezbędnym wyposażeniem. W jego skład wchodzi boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do piłki siatkowej oraz boisko do tenisa ziemnego.

Wokół boiska postawiono stalowe, panelowe ogrodzenie o wysokości 4,1 m. Teren obiektu został odwodniony poprzez wykonanie drenażu i przyłączy do zorganizowanego odprowadzenia wód opadowych do gruntu. Ponadto wybudowane zostały ciągi komunikacyjne i wykonane utwardzenie terenu z kostki betonowej.