W najbliższy czwartek, 6 maja, zapraszamy na wyjątkowy koncert kandydatów do Konkursu Chopinowskiego 2021 z udziałem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Bogdana Olędzkiego. Towarzyszyć im będzie: na kontrabasie – Krzysztof Błaszkiewicz, zaś na perkusji – Piotr Biskupski.

Stalowowolski koncert to część tournée w ramach XVI Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”. Jest to jednocześnie wspaniała okazja, by posłuchać utalentowanych młodych muzyków – najlepszych uczestników Forum. W tym roku w programie znalazły się koncerty J. S. Bacha, K. Wileńskiego i F. Chopina, a także wariacje na ich temat na fortepian, orkiestrę kameralną i trio jazzowe.

Ze względu na panującą obecnie sytuację koncert będzie transmitowany na żywo 6 maja o godzinie 19 z sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Zapraszamy na Facebooka MDK.

W programie:

S. Bach – BWV 1052 – Koncert fortepianowy d-moll (I) – solo: Wojtek Kępa (Bydgoszcz)

S. Bach – BWV 1058 – Koncert fortepianowy g-moll (I) – solo : Maja Markowska (Białystok)

Wileński – Wariacje na temat Bacha na fortepian, orkiestrę kameralną i trio jazzowe – solo: Wiktoria Obuchowicz (Białystok)

Chopin – II Koncert fortepianowy f-moll op.21 (I,II,III) – solo: Bohdan Koval (Słowacja) & Aleksandra Dąbek (Kraków)

Chopin – I Koncert fortepianowy e-moll op.11 (I,II,III) – solo: Oksana Momot (Ukraina) & Piotr Czerwiński (Polska)

Wileński – Wariacje na temat Chopina na fortepian, orkiestrę kameralną i trio jazzowe – solo: Jakub Chwastyniak (Wrocław)