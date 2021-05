Modernizacja parkingu przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli według wstępnych zapowiedzi miała mieć swój finał końcem 2020 roku. Ze względu na napotkane przez wykonawcę „niespodzianki” w infrastrukturze ziemnej realizacja zadania rozciągnęła się w czasie. Trudności było sporo w związku z czym wykonawca robót w ostatnim czasie wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania prac o kolejny miesiąc tj. do 31 maja 2021 r.

Obecnie prace przy rozbudowie dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli dobiegają końca.

Większość robót została już wykonana lub jest w trakcie wykańczania. Dotychczas w całości zrealizowano oświetlenie parkingu wraz z przebudową istniejących przyłączy elektroenergetycznych do budynku MOSiR, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną odprowadzająca wodę z budynku administracyjnego oraz przyłącze wody użytkowej i instalacje podziemne wody użytkowej. W niemal 100 procentach wykonana jest także kanalizacja sanitarna i technologiczna odprowadzająca wodę z budynku pływalni i podbasenia oraz nawierzchnia parkingu.

Udostępnienie parkingu planowane jest na czerwiec

Do wykonania pozostał jeszcze odcinek kanalizacji sanitarnej poza strefą parkingu. – Podczas prac odkrywkowych zlokalizowano prawdziwe położenie zbiornika w stosunku do posiadanej dokumentacji, co wymusiło konieczność zmiany trasy podłączenia jednej ze studni do kolektora głównego. Spowodowało to także konieczność wykonania robót dodatkowych: specjalistycznej renowacji kanału wraz z renowacją istniejących studni, wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz montaż nowej studni – wyjaśnia dyrektor MOSiR Robert Nowak.

Ponadto wykonać trzeba jeszcze ciągi komunikacyjne prowadzące przez istniejący teren zadrzewiony od strony ul. Hutniczej. – Ze względu na organizację placu budowy, ta część inwestycji jest realizowana w końcowym etapie przebudowy parkingu – mówi dyrektor Nowak. Do zrealizowania pozostały też miejsca parkingowe od strony ul. Metalowców. – W chwili obecnej ta część inwestycji służy jako droga transportowa i dojazdowa dla maszyn i urządzeń do placu znajdującego się między budynkiem gospodarczym, a budynkiem saun i pływalni krytej, na którym trwają pozostałe do przeprowadzenia prace – informuje szef MOSiR.

Parking Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od wielu lat czekał na modernizację. Teren przez długi czas był zaniedbany, a użytkownicy obiektów sportowych narzekali na zbyt małą ilość miejsc parkingowych oraz zniszczoną nawierzchnię drogi i chodnika.

– Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania prac do 31 maja 2021 r. w związku z wystąpieniem robót dodatkowych (wspomniana wyżej konieczność zmiany trasy podłączenia jednej ze studni do kolektora głównego). W związku z powyższym oddanie do użytku parkingu nastąpi najprawdopodobniej dopiero w miesiącu czerwcu – informuje dyrektor Robert Nowak.