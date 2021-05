Stalowowolski magistrat ogłosił przetarg na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli”. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał 105 dni na realizację zadania. Oferty można składać do 13 maja.

W ramach zaplanowanego zadania przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego mieszczącej się przy ul. Niezłomnych w Stalowej Woli powstanie boisko wielofunkcyjne. Nowy obiekt sportowy będzie liczył nieco ponad 621 metrów kw. powierzchni wraz z obrzeżami.

Nowe boisko uzupełni bazę sportową placówki

Pojawią się tam pola do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. W planach jest także wykonanie drenażu odwadniającego boisko, wyposażenie obiektu w niezbędną infrastrukturę oraz utwardzenie terenu. Obiekt będzie też ogrodzony – wysokość ogrodzenia 4,1 m. W ogrodzeniu przewidziano bramę wjazdową i dwie furtki. Zaprojektowano place utwardzone z kostki betonowej służące do bezpośredniego dostępu do boiska od strony południowej.

Zaplanowano też ciągi komunikacyjne prowadzące do nowego obiektu. Działania związane z istniejącą roślinnością mają polegać na zachowaniu istniejących elementów zieleni w stopniu nie kolidującym z inwestycją. Krzewy kolidujące z projektowanymi elementami mają być przesadzone, natomiast drzewa usunięte.

W miejscu projektowanego boiska wielofunkcyjnego jest boisko do koszykówki z nawierzchnią asfaltobetonową o powierzchni około 385 metrów kwadratowych, które zostanie rozebrane.