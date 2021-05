Sokół Kamień pokonał w ostatniej kolejce stalowowolskiej „okręgówki” Stal Gorzyce i już w połowie przyszłego tygodnia może wrócić na fotel lidera.

Zajmuje go Unia Nowa Sarzyna, która wygrała trzy ostatnie mecze, a ponadto skorzystała na pauzie Sokoła w kolejce rozgrywanej 1 maja. Unici rewelacyjnie spisują się w ostatnim czasie, ale też prawdą jest, że mieli niezbyt wymagających rywali. Outsiderowi z Lipy piłkartze z Nowej Sarzyny strzelili 10 goli, a kilka dni wczesniej zdobyli 9 bramkę w derbach gminy z Francesco Jelna.

Dużo trudniej będzie o pełną zdobycz punktową w najbliższej kolejce. Lider zagra w Pysznicy. Olimpia to z jednej strony nieobliczalny zespół, który potrafi napsuć krwi najlepszym, a z drugiej, zespół, który traci bezsensownie punkty mimo dobrej gry.

W tym samym czasie Sokół Kamień będzie rozgrywał meczu w domu z Łowiskiem, który – podobnie jak Olimpia – może postarać się o niespodziankę. Jesienią Sokół przegrał na jego stadionie 1:2. Trzeba także pamiętać, że są to derby gminy.

– To będzie najtrudniejszy dla nas mecz w tej rundzie – mówi trener Sokoła, Marek Kusiak. – Jesienią przegraliśmy dwa spotkania, obydwa derbowe, z Podlesianką i z Łowiskiem. Na mecze z nami zespoły z gminy sprężają się podwójnie. To najważniejsze dla nich mecze w całym sezonie. Mogą przegrać następnych pięć, ale nie z Sokołem (śmiech). Dlatego musimy być maksymalnie skoncentrowani i przygotowani na walkę od pierwszej do ostatniej minuty.

Cztery dni później Sokół podejmie Olimpię, a pauzować będzie Unia.

20. kolejka (zaległa z 20 marca)

Podlesianka – Stal Gorzyce 0:4 (0:1), Bednarz, Szymanek, Kaczmarczyk, Bernaś, Czarni – Sokół Kamień 0:2 (0:1), Skuba, Rurak, Zdziary – Transdźwig 2:2 (0:0), Kochowski, Cupak – Surdy, Kabata, Olimpia – Siarka II 2:0 (2:0), Tofil, Urbanik, Słowianin – Jeziorak 0:1 (0:1), Fietko, Brzyska Wola – Bukowa 2:4 (1:1), Staroń 2 – Dziura, Uliasz, J.Partyka, Lebioda, Stal Nowa Dęba – Azalia 1:2 (0:2), Ciech – Florek, Szczepański, Sokół Sokolniki – Łowisko 3:1 (2:1), Szustak 2, Kowalski – Delekta, Unia – Francesco 9:1 (4:1), Sarzyński 3, Wiatr, Błajda, Łoin, Grześkiewicz, Filip, samobójcza – Zygmunt, pauzowała Pogoń.

27. kolejka (1 maja)

Siarka II – Stal Gorzyce 2:1 (0:1), Broda 2 – Golik, Zdziary – Bukowa 1:4 (0:3), P.Wojtas – Lebioda 3, Piechniak, Pogoń – Jeziorak 2:1 (1:0), Pigan 2 – Kurkiewicz, Sokół Sokolniki – Stal Nowa Dęba 0:2 (0:1), Milanowski, Zaskalski, Podlesianka – Unia 0:2 (0:1), Wiatr, Madej, Transdźwig – Łowisko 1:0 (1:0), Kułaga, Słowianin – Brzyska Wola 1:1 (1:1), Ciba – Kyć, Czarni – Francesco 0:2 (0:0), Iwanicki, Półćwiartek, Olimpia – Azalia 2:2 (1:0), Błażejowicz 2 – Florek, Mendoń, pauzował Sokół Kamień.

Pozostałe mecze 28. kolejk: (3 maja)

Stal Gorzyce – Sokół Kamień 1:2 (1:2), Smusz, Rurak – Rękas, Unia – Czarni 10:0 (5:0), Sarzyński 3, Madej, Błajda, Łoin, Filip, Wiatr, Pieróg, Łowisko – Siarka II 1:3 (0:1), Olko – Podolak, Fajger, D’Apollonio, Azalia – Zdziary 2:2 (1:0), Perlak, Szczepański – Siudak, Sobiło, Brzyska Wola – Sokół Sokolniki 3:0 (1:0), Hacia 3, Francesco – Olimpia 2:1 (2:0), Wośko, Półćwiartek – Rybiński, Stal Nowa Dęba – Podlesianka 2:2 (0:0), Serafin 2 – Sudoł, Sapuła, Jeziorak – Transdźwig 1:2 (1:1), Górniak – Jeczeń 2, pauzował Słowianin.

29. kolejka, 8 maja: Zdziary – Francesco (16), Siarka II – Jeziorak (17), Olimpia – Unia (17), Pogon – Azalia (17), 9 maja: Sokolniki – Słowianin, Czarni – Stal ND, Sokół Kamień – Łowisko, Transdźwig – Bukowa, Podlesianka – Brzyska Wola (wszystkie mecze o 16)), pauzuje Stal Gorzyce.

22. kolejka, 12 maja (zaległa z 27 marca): Francesco – Stal ND, Azalia – Brzyska Wola, Bukowa – Słowianin, Jeziorak – Sokolniki, Łowisko – Podlesianka, Stal Gorzyce – Czarni, Sokół Kamień – Olimpia, Siarka II – Zdziary, Transdźwig – Pogoń (wszystkie mecze o 17.30), pauzuje Unia.