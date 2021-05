Z pięcioma medalami wrócili z 17. Otwartych Mistrzostw Przemyśla, zawodnicy dwóch stalowowolskich klubów lekkoatletycznych. „Złoto” wywalczył skoczek wzwyż Sparty, Jakub Krasowski.

Do rywalizacji przystąpiło 230 zawodników z województwa podkarpackiego oraz gościnnie z województw ościennych. Pogoda – pojawiające się w trakcie zawodów opady deszczu – nie służyła uzyskiwaniu dobrych wyników, a mimo to kilka zasługuje na uwagę. W biegu na 600 m zawodniczki Stali Mielec, bliźniaczki Martyna i Olga Wal były bardzo bliskie pobicia nieoficjalnego rekordu Polski U-16 należącego od 31 lat do Małgorzaty Pskit (1:31.50). Martyna pobiegła w czasie 1:32,74, a Olga 1:33,08.

Jakub Krasowski ze Sparty wygrał konkurs skoku wzwyż, pokonał poprzeczkę na wysokości 190 cm, a jego kolega klubowa, Piotr Rydzik zdobył srebrny medal w rzucie dyskiem (1 kg) – 38,10.

Zawodnicy Katolickiego Klubu Sportowego Victoria stawali na podium trzy razy. Tytuły wicemistrza Przemyśla zdobyli: Marek Grykałowski w biegu na 300 m (U-16) – 37,63 i Jacek Skrzeszewski w biegu na 600 m – 1:29,61, a z medalem brązowym wróciła Blanka Machaj, trzecia zawodniczka w biegu na 300 m (U-16) – 43,91.