Pomimo wpadki w domowym spotkaniu z Wolą Rzeczycką, zespół z Rzeczycy Długiej zachował pierwsze miejsce w tabeli grupy I A-klasy i wciąż ma sześć punktów przewagi nad Sanem Stalowa Wola.

Lider przegrał w połowie ubiegłego tygodnia z Wola Rzeczycka 2:4. Po pierwszej połowie goście, po samobójczym golu Kutyły i trafieniu Temporale wygrywali 2:0. Rzeczyca Długa wyrównała po przerwie (Markut, Podolski), ale ostatnie słowo ponownie należało do przyjezdnych, konkretnie do Stańkowskiego i Chamota, którzy ustalili końcowy wynik.

San w tym dniu gościł jedenastkę z Krzątki. Bohaterem meczu został Mikołaj Partyka, zdobywca czterech bramek dla druzyny ze Stalowej Woli. Pod koniec meczu bramkarza gości pokonał jeszcze Maksymilian Mastalerczyk i San wygrał 5:0.

W sobotę (1 maja) lider i wicelider rozgrywali mecze u siebie. Obydwaj sięgnęli po pełna pulę. Podopieczni trenera Pawła Kosiora pokonali Juniora Zakrzów 2:0 (Lipniarski 45, Partyka 90), a Rzeczyca Długa nie dała szans Koniczynce Ocice, wygrywając 5:0. Hat-tricka w tym meczu ustrzelił Michał Uberman, a ponadto w bramce Koniczynki umieścili piłkę także: Kusiński i Markut.

W ostatniej kolejce, zaległej z 28 marca, rozgrywanej 3 maja, lider także wywalczył zwycięstwo, ale na pierwszą zdobycz bramkową kazał czekać aż do 75. minuty (Marcin Zygmunt). Trzy minuty później wynik na 2:0 ustalił Mateusz Kusiński.

San rozgrywał tego dnia mecz w Woli Baranowskiej. Ostatnia drużyna nie miała nic do powiedzenia. Po piętnastu minutach przegrywała 0:3, a po pierwszej połowie 0:6. Po zmianie stron San zdobył jeszcze cztery bramki zakończył potyczkę dwucyfrowym zwycięstwem 10:0. Bramki dla zespołu ze Stalowej Woli zdobyli: Pawlik 3, Mikoś 2, Muc 2, Sojecki, Drzewi i Kułacz.

W tabeli na prowadzeniu Rzeczyca Długa – 55 pkt, na drugim miejscu San – 49 pkt, a na trzecim OKS Wielowieś – 43.

W najbliższej kolejce Rzeczyca Długa zagra w Skowierzynie, a San w Dąbrowicy.