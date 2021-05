4 maja w całym kraju uczniowie szkół średnich rozpoczęli egzamin dojrzałości. To już druga matura w cieniu pandemicznych obostrzeń. Tym razem jednak, tradycyjny harmonogram został zachowany.

W ubiegłym roku, ze względu na spustoszenie jakie w systemie edukacji wywołała pandemia koronawirusa, matura wyjątkowo odbyła się w czerwcu. Była to ciężka próba dla uczniów nie tylko pod względem panujących obostrzeń, a co za tym idzie zmiany systemu nauczania, ale też niepewności, kiedy egzamin się odbędzie i czy w terminie uda się złożyć niezbędne dokumenty na studia.

Tegoroczni maturzyści również nie mieli lekko, ponieważ prawie przez cały rok szkolny, do egzaminów przygotowywali się w systemie nauki zdalnej. Teraz 271 tys. uczniów przetestuje swoją wiedzę.

Tylko pisemne egzaminy

Na Podkarpaciu 4 maja matury rozpoczęły się dla 21 707 tys. zdających. Ale tegorocznych maturzystów jest niespełna 17 tys. Prawie 5 tys. to absolwenci, którzy poprawiają egzamin.

W Stalowej Woli do matury przystąpiło 910 absolwentów.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej 219 uczniów podeszło do tegorocznych egzaminów. W Zespole Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego do matury przystąpiły 103 osoby. Z Zespołem Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki egzaminem maturalnym pożegnało się 137 uczniów. W Zespole Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 82 absolwentów przystąpiło do matury. Jeżeli chodzi o Centrum Edukacji Zawodowej to egzamin dojrzałości zdaje w tym roku 96 osób. W Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego do egzaminu maturalnego podeszło 16 uczniów. Z kolei w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida maturę pisze 257 osób.

Zdających, podobnie jak rok temu, obowiązuje reżim sanitarny: maseczki, dezynfekcja rąk.

Obowiązkowo każdy maturzysta musi zdać język polski, matematykę i język obcy na poziomie podstawowym oraz co najmniej jeden przedmiot wybrany przez siebie na poziomie rozszerzonym. Wszystko to pisemnie. W tym roku nie ma egzaminów ustnych.

Matury potrwają do 20 maja. Na wyniki przyjdzie trochę poczekać. Zgodnie z udostępnionym przez CKE harmonogramem, świadectwa dojrzałości zostaną dostarczone do szkół w poniedziałek, 5 lipca. Wcześniej absolwenci będą mogli sprawdzić swoje wyniki na stronie odpowiedniej dla siebie okręgowej komisji egzaminacyjnej.