Bezbramkowym remisem zakonczył się mecz Sokoła Nisko z rezerwami Stali Mielec. W najbliższą środę nasza drużyna zagra zaległe spotkanie z Czarnymi w Jaśle.

Choć w meczu Sokoła ze Stala nie padła ani jeda bramka, to było to interesujace piłkarskie widowisko i co ważne stojące na dobrym poziomie. Obydwie jedenastki zaprezentowały ofensywny futbol, widać było w ich grze pomysł i wielką chęć wywalczenia kompletu punktów, ale zabrakło jednym i drugim skuteczności pod bramka rywala.

SOKÓŁ – STAL II MIELEC 0:0

SOKÓŁ: Wierzgacz – Kloc, Tetlak, Maciorowski, Idec (75 Stępień) – Wojtak, Dziopak (88 Przepłata), Szewczyk, Marut (80 Drelich) – Stypa (85 Soboń), Juda.

STAL: Dudek – Seweryn, Błyszko, Lisowski, Bakowski – Kardyś (79 M.Pyryt), Wyparło (85 Sztuka), Pawłowski, Maj (70 D.Pyryt), Zięba (82 Kamiński) – Bajorek (60 Kron).

Sędziował Jakub Koza (Dębica). Żółte kartki: Drelich – Bakowski.