620 osób zaszczepiło się w sobotę, 1 maja, w tymczasowym punkcie szczepień w Rzeszowie. W ramach akcji „Zaszczep się w majówkę” zaszczepić się mogą bez rejestracji wszyscy, którzy posiadają już e-skierowanie. Akcja trwa jeszcze 2 i 3 maja.

– Za nami pierwszy dzień akcji „Zaszczep się w majówkę”. Z możliwości szczepienia bez umawiania na konkretny dzień i godzinę, skorzystało dziś 620 osób. Na chętnych czekało 14 zespołów szczepiących, 7 stanowisk do rejestracji oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Łącznie zaangażowanych było 45 osób – informuje Michał Mielniczuk, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego. – Do naszego województwa trafi łącznie 2500 dawek szczepionki firmy Johnson & Johnson. Jeśli znajdujesz się w grupie wiekowej uprawnionej do rejestracji i masz już e-skierowanie, od 1 do 3 maja możesz zaszczepić się bez zapisów w specjalnym punkcie w Rzeszowie na ul. Grunwaldzkiej 15 (Podkarpacki Urząd Wojewódzki). Kadra medyczna będzie czekać od 8 do 18.

Kto może się zaszczepić w punkcie tymczasowym?

Według harmonogramu: 1 i 2 maja zaszczepić się mogą osoby w wieku 36 lat i starsze, z kolei 3 maja osoby w wieku 34 lat i starsze. W majówkę zaszczepić się będą mogły również osoby 30+, które w przeszłości zgłosiły chęć zaszczepienia przez formularz na stronie gov.pl/szczepimysie i otrzymały na tej podstawie e-skierowanie.