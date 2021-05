14-metrowa rzeźba autorstwa mistrza Andrzeja Pityńskiego to dzieło budzące wiele emocji. W swoich granicach nie chciały go postawić ani Jelenia Góra, ani Rzeszów i Toruń. Nie chciała go też Stalowa Wola. Monument znajdzie swe miejsce w Domostawie w gminie Jarocin.

Pomnik przedstawia orła z wyciętym na piersi krzyżem. W środku krzyża znajduje się dziecko nabite na widły. Rzeźba powstała, aby w dosłowny sposób przypominać o barbarzyństwie, jakiego w czasie II wojny światowej dopuścili się ukraińscy nacjonaliści wobec swoich sąsiadów, głównie Polaków.

22 kwietnia podczas sesji Rady Gminy w Jarocinie, 9 głosami za, radni przegłosowali uchwałę o wzniesieniu w gminie Jarocin pomnika „Rzeź Wołyńska” autorstwa Andrzeja Pityńskiego. 6 osób wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny. Uchwała została przesłana do biura prawnego Wojewody Podkarpackiego celem jej legalizacji. Następnym krokiem będzie uzyskanie zgody na budowę.

– Uchwała idzie do legalizacji do biura głównego wojewody. Później trzeba opracować projekt zagospodarowania oraz usytuowania i uzyskać zgodę na budowę. Chodzi o kwestię osadzenia pomnika na cokole, na to trzeba mieć właśnie zgodę. Jak już będzie zgoda na budowę, to pozostaje jeszcze jedna bardzo ważna rzecz związana z lokalizacją. W pobliżu, gdzie ma stanąć pomnik, w tej chwili budowana jest droga S19. Praca na miejscu wre, ciągle jeżdżą samochody ciężarowe. Nie za bardzo wyobrażam sobie, żebyśmy mieli wyprzedzić to w działaniach. Chciałbym przywieźć pomnik, gdy prace związane z S19 będą już na ukończeniu. Potrzeba nam więc jeszcze kilku miesięcy – mówi „Sztafecie” wójt gminy Jarocin Zbigniewa Walczak.

Pomnik w hołdzie pomordowanym

Jak podkreśla wójt, lokalizację pomnika „Rzezi Wołyńskiej” na terenie gminy Jarocin można uzasadnić wspólnotą losów wojennych mieszkańców wsi na polskich Kresach Wschodnich i mieszkańców naszych terenów, które należały do najbardziej doświadczonych w czasie okupacji niemieckiej.

Wśród zamordowanych w pacyfikacjach bardzo dużą liczbę stanowiły dzieci, kobiety i starcy. W wielu okolicznych pacyfikowanych wioskach, Niemców wspierali ukraińscy kolaboranci, policja ukraińska i oddziały SS Galizien. Tak było w Jarocinie, Momotach Dolnych i Górnych, Łążku Zaklikowskim, Pikulach i innych.

Wstrząsające dzieło sztuki Andrzeja Pityńskiego

– Wszystkie ofiary niemieckiego bestialstwa na naszym terenie były w jakiś sposób upamiętnione. Zostały pochowane na cmentarzach, po przeprowadzonych ceremoniach pogrzebowych. Nie można tego powiedzieć o ofiarach ludobójstwa na polskich Kresach Wschodnich II RP, w tym na Wołyniu. Ponad 100 tysięcy ofiar wciąż leży w bezimiennych mogiłach na niepoświęconej ziemi i wciąż czeka na godne upamiętnienie w wolnej Polsce. Wzniesienie pomnika „Rzeź Wołyńska”, który jest oryginalnym, wstrząsającym dziełem sztuki, oddającym w pełni prawdę o straszliwym ludobójstwie dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich na polskich mieszkańcach Wołynia i Małopolski Wschodniej, będzie hołdem złożonym wszystkim pomordowanym. Pomnik mistrza Pityńskiego, z artystyczną precyzją i historyczną wiernością ukazując prawdę o zbrodni ludobójstwa, będzie jednocześnie przestrogą dla przyszłych pokoleń, do czego prowadzić może wyznawanie zbrodniczych ideologii – można przeczytać w uzasadnieniu uchwały, którą podjęli jarocińscy radni.

Pomnik „Rzeź Wołyńska” niechciany w Polsce

Pomnik „Rzeź Wołyńska” autorstwa Andrzeja Pityńskiego został ufundowany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2 w Nowym Jorku. Ta monumentalna rzeźba została odlana w brązie w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych w 2018 roku. Fundatorzy chcieli, by pomnik był darem dla Narodu Polskiego od polskich weteranów ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Zobowiązali się oni nawet do poniesienia wszelkich kosztów związanych z adaptacją miejsca pod pomnik, budową cokołu oraz transportem pomnika z Gliwic i jego montażu.

Pierwotnie pomnik miał zostać odsłonięty 11 lipca 2018 roku, w 75. rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Pomimo usilnych starań amerykańskich weteranów, nie udało się jednak znaleźć w Polsce lokalizacji dla „Rzezi Wołyńskiej”. Przeszkodą okazał się sprzeciw lokalnych władz samorządowych. Tak było w Jeleniej Górze oraz Stalowej Woli, Rzeszowie i Toruniu.

Za każdym razem argumentowano, że pomnik jest zbyt kontrowersyjny, ponieważ jego najistotniejszym motywem jest małe dziecko nadziane na widły.

Przyjęła go gmina Jarocin

Pomnik, którego nikt nie chciał w swoim mieście, postanowiono sprowadzić do gminy Jarocin. W tym celu powołano Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie, na czele którego stanął wójt Zbigniew Walczak.

Celem komitetu było zorganizowanie zbiórki publicznej w kraju i zagranicą, mającej na celu wykupienie od prywatnych właścicieli części działek w miejscowości Domostawa, niezbędnych do posadowienia pomnika na uprzednio wykonanym cokole, współdziałanie z gminą Jarocin w celu odpowiedniego zagospodarowania działki przeznaczonej pod pomnik, opracowanie sposobu wyeksponowania informacji historycznych dotyczących wydarzeń, którym poświęcony jest pomnik.

Na miejsce, gdzie stanie „Rzeź Wołyńska”, wybrano teren sołectwa Domostawa w gminie Jarocin. Obręb Domostawa, na których zostanie on wzniesiony, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsca Obsługi Podróżnych przy budowanej właśnie drodze ekspresowej S19. Lokalizacja pomnika została uzgodniona wcześniej przez wójta gminy Jarocin Zbigniewa Walczaka z mistrzem Pityńskim podczas jego ostatniej wizyty w Polsce w listopadzie 2018 roku (Andrzej Pityński zmarł 19 września 2020 r. w USA) i potwierdzona także przez fundatorów, czyli Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Kamila Brzezińska

