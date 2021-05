Od 1 do 3 maja w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzkiej 15 w sąsiedztwie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego działać będzie tymczasowy punkt szczepień. Osoby znajdujące się w uprawnionej grupie wiekowej i mające już e-skierowanie, będą mogły bez rejestracji przyjąć w nim jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson.

O szczepieniach w rzeszowskim punkcie poinformowała w piątek wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka. – W gotowości będzie 14 stanowisk szczepiących. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z akcji wszystkie osoby, które znajdują się w grupie wiekowej uprawnionej do rejestracji i mają już e-skierowanie. Kadra szczepiąca będzie czekać w godzinach od 8 do 18. Pamiętajmy, że szczepienia przeciw COVID-19 to nasza ogromna szansa na powrót do normalności – podkreślała wicewojewoda Jolanta Sawicka.

Kto może się zaszczepić podczas majówki?

1 i 2 maja zaszczepić się mogą osoby w wieku 36 lat i starsze, natomiast 3 maja osoby w wieku 34 lat i starsze. W majówkę zaszczepić się będą mogły również osoby 30+, które w przeszłości zgłosiły chęć zaszczepienia przez formularz na stronie gov.pl/szczepimysie i otrzymały na tej podstawie e-skierowanie. Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Ile osób będzie mogło się zaszczepić w czasie akcji?

Oprócz specjalnego kontenera przeznaczonego na mobilny punkt szczepień, dostępne będą stanowiska szczepiące w obiekcie urzędu. W akcję zaangażowanych jest 14 zespołów szczepiących, utworzono także 7 stanowisk rejestracji. Punkt tymczasowy będzie w stanie zaszczepić około 800 osób dziennie.