W 25 kolejce rozgrywek Klasy A grupy Stalowa Wola II, Rotunda Krzeszów podejmowała drużynę Czarni Sójkowa. 3 punkty wywalczyli goście.

Przed tym spotkaniem trudno było wskazać faworyta. Piłkarze obu drużyn wciąż mieli w pamięci mecz z 8 kolejki, kiedy to na własnym stadionie do 47 minuty Czarni Sójkowa prowadzili 3:0. Rotunda Krzeszów grała jednak do końca i po 90 minutach na tablicy wyników widniał wynik 3:4.

Czarni Sójkowa: „gramy do 4 goli”

Zawodnicy Czarnych Sójkowa chcieli za wszelką cenę zmazać tę plamę na honorze.

Pierwszą bramkę Rotunda Krzeszów straciła w 19 minucie. Jej strzelcem był Adam Zelek.

Kolejny raz do bramki Macieja Klekacza trafił Adam Kozyra, który popisał się celnym strzałem w 27 minucie spotkania.

Po raz ostatni bramkarza Rotundy Krzeszów pokonał Wojciech Chudzik, trafiając do bramki gospodarzy w 41 minucie.

Chociaż piłkarzom Czarnych Sójkowa humory w przerwie meczu dopisywały, to jednak pamiętając mecz z 13 września, pewni zwycięstwa być nie mogli. – Z Rotundą Krzeszów gramy do 4 goli – mówili żartobliwie.

Zawodnicy Rotundy Krzeszów, których w tym meczu prowadził grający trener Tomasz Winogrodzki, notabene proboszcz krzeszowskiej parafii (trener Damian Skakuj prowadził tego dnia Stal Stalową Wolę w meczu z Siarką Tarnobrzeg), po 45 minutach mieli raczej minorowe nastroje. Wciąż jednak żywili nadzieję, że i tym razem losy meczu nie są jeszcze przesądzone.

Rotunda Krzeszów i urwane 3 punkty

Tym razem niespodzianki nie było. Po wznowieniu gry nie padła już żadna bramka. W 89 minucie sędzia podyktował co prawda rzut karny dla Czarnych Sójkowa, ale z 11 metrów spudłował Łukasz Chamot. Mimo to podopieczni trenera Stanisława Kidy mogli cieszyć się w pełni zasłużonym zwycięstwem i zdobytymi 3 punktami na wyjeździe.

Rotunda Krzeszów (skład wyjściowy): Maciej Klekacz, Damian Małek, Michał Fitoł, Jakub Wnuk, Wojciech Wodyński, Wojciech Samko, Marek Rębacz, Radosław Fąfara, Krystian Szostak, Szymon Jednacz, Tomasz Winogrodzki.

Zawodnicy rezerwowi: Maksymilian Małek, Patryk Sprysak, Miłosz Kulik, Klaudiusz Wnuk.

Czarni Sójkowa (skład wyjściowy): Waldemar Baran, Marcin Żak, Radosław Kozyra, Piotr Woźniak, Patryk Chudzik, Patryk Sudoł, Mateusz Dul, Szymon Kozyra, Wojciech Chudzik, Adam Kozyra, Adam Zelek.

Zawodnicy rezerwowi: Łukasz Chamot, Adrian Peszt, Jakub Guz, Mateusz Tabor, Wojciech Sabat, Damian Sobieszek.

Mecz sędziowali: Gil, Woźny, Wróblewski.

OBSERWUJ NAS W GOOGLE NEWS